DB Patil Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम होगा डीबी पाटिल; 8 अक्टूबर को टर्मिनल-1 उद्घाटन के बाद टर्मिनल-2 का भी इसी साल शुरू होगा निर्माण

DB Patil Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह तैयार है, जिसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.उद्घाटन से पहले यह संशय बना था कि एयरपोर्ट का नाम क्या होगा, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो दिन पहले घोषणा की कि इस एयरपोर्ट का नाम 'लोकनेते डी. बी. पाटिल नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा' रखा जाएगा. इस घोषणा के बाद नाम को लेकर सभी शंकाएं दूर हो गईं.

टर्मिनल-2 का निर्माण भी इसी साल शुरू होगा

CIDCO के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विजय सिंघल ने मंगलवार को घोषणा की कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल-2 का निर्माण इस वर्ष टर्मिनल-1 के उद्घाटन के तुरंत बाद शुरू किया जाएगा. टर्मिनल-1 का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Airport Aerodrome Licence: नवी मुंबई एयरपोर्ट को DGCA से मिला एरोड्रोम लाइसेंस, 8 अक्टूबर को PM मोदी के हाथों होना है उद्घाटन

चार टर्मिनलों का होगा निर्माण

CIDCO के अधिकारियों के अनुसार टर्मिनल-2 के निर्माण का काम 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि पूरे चार टर्मिनलों का निर्माण 2035-36 तक पूरा हो जाएगा. इस एयरपोर्ट पर कुल 4 टर्मिनल होंगे, जिनकी संयुक्त क्षमता सालाना 90 मिलियन यात्रियों (Million Passengers Per Annum) की होगी

इस एयरपोर्ट पर कुल 4 टर्मिनल होंगे

टर्मिनल-1: 20 MPPA (प्रति वर्ष मिलियन यात्रियों की संख्या)

टर्मिनल-2: 30 MPPA

टर्मिनल-3: 20 MPPA

टर्मिनल-4: 20 MPPA मुंबई एयरपोर्ट पर क्षमता 50 MPPA

तुलना के लिए, वर्तमान छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की क्षमता 50 MPPA है, लेकिन यह अक्सर अपनी क्षमता से अधिक यानी लगभग 55 MPPA यात्रियों को संभालता है.

नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 140 MPPA झमता होगी

नवी मुंबई और मुंबई दोनों हवाईअड्डों के संयुक्त रूप से मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) की कुल यात्री क्षमता बढ़कर 140 MPPA हो जाएगी.

जानें कब से विमान सेवा भरेगी उड़ान

पीएम मोदी के हाथों 8 अक्टूबर को उद्घाटन के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा जिम्मेदारी CISF को सौंप दी जाएगी, जो लगभग 45 दिनों तक सुरक्षा जांच प्रक्रिया पूरी करेगा. इसके बाद दिसंबर 2025 से यहां उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी।