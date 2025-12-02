Indigo Flight Bomb Threat: कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

IndiGo Flight (Photo: @indigo/X)

Indigo Flight Bomb Threat: कुवैत से हैदराबाद के लिए रवाना हुई इंडिगो की एक फ्लाइट में मंगलवार को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. उड़ान के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट के आधिकारिक ईमेल पर एक संदेश मिला, जिसमें विमान में ‘मानव बम’ होने की बात कही गई थी.

मुंबई एयरपोर्ट पर कराइ गई लैंडिंग

धमकी मिलने के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करते हुए विमान को मुंबई की ओर डायवर्ट किया गया. इसके बाद फ्लाइट की छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (CSMIA) पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. यह भी पढ़े: Hyderabad Flight Bomb Threat: गल्फ एयर फ्लाइट में बम की अफवाह, बहरीन से हैदराबाद आ रही थी विमान; मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग

सभी यात्री सुरक्षित

लैंडिंग के बाद CISF और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोज़ल स्क्वॉड (BDDS) ने विमान और यात्रियों की गहन जांच शुरू कर दी. सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है