VIDEO: हैदराबाद एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में गड़बड़ी, यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल; कई फ्लाइट्स पर पड़ा असर

Hyderabad Airport Flight Delay: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में खराबी के कारण मंगलवार और बुधवार को यात्रियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा. एयरलाइन स्टाफ लगातार कोशिश कर रहा था कि यात्रियों को जानकारी दी जाए, लेकिन सिस्टम आउटेज के चलते कई सवालों का जवाब नहीं मिल पाया और यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई. कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें लोग एयरलाइन हेल्प डेस्क के पास इकट्ठा दिखाई दिए और अपनी उड़ानों की स्थिति जानने के लिए पूछताछ कर रहे थे.

हैदराबाद एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में गड़बड़ी

#WATCH | Hyderabad, Telangana | Chaos erupts at Rajiv Gandhi International Airport after delay in flights due to operational issues. pic.twitter.com/5sQ6BqhmiT — ANI (@ANI) December 3, 2025

फ्लाइट रूटिंग और देरी की परेशानियां

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को कम दृश्यता और ऑपरेशनल कारणों से कुछ फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया. उदाहरण के लिए, Riyadh से आने वाली फ्लाइट XY325 को मुंबई भेजा गया, जबकि Pune से आने वाली 6E 352 को Bengaluru में उतारा गया. इसके अलावा, कई उड़ानों में देरी हुई, जिनमें 6E 409 (HYD-VTZ), 6E 785 (HYD-BOM), 6E 944 (HYD-CCU), 6E 2256 (HYD-DEL) और 6E 5003 (HYD-BOM) शामिल थीं. यात्रियों को देर तक काउंटर पर इंतजार करना पड़ा और कुछ उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा.

देशभर के एयरपोर्ट पर सिस्टम समस्या

PTI और Hindustan Times की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को देश के कई एयरपोर्ट पर भी सिस्टम आउटेज की वजह से उड़ानों में देरी हुई. IndiGo, Air India Express, SpiceJet और Akasa Air की उड़ानों को इससे प्रभावित बताया गया. अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे अपनी उड़ानों की वास्तविक स्थिति के लिए एयरलाइन के रियल-टाइम अपडेट देखें. एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों को सलाह दी कि वे समय पर जांच करें और यात्रा की योजना accordingly बदलें.

यात्रियों की प्रतिक्रिया और प्रशासन की कोशिशें

हालांकि, एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ ने लगातार स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के कारण यात्रियों में गुस्सा और असंतोष देखने को मिला. अधिकारी अभी भी सिस्टम की खराबी और इसके कारणों की जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं को रोका जा सके.