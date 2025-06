Mumbai Fire Video: नरीमन पॉइंट के मित्तल टॉवर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम काबू पाने में जुटी

Mumbai Fire Video: नरीमन पॉइंट के मित्तल टॉवर (नरीमन भवन) में आज सुबह एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का काम जारी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

आग लगने का वीडियो मिड-डे न्यूज़ के सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किया गया है, जिसमें ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलता नजर आ रहा है. वीडियो में फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिख रही हैं.

A transformer caught fire this morning at the Mittal Tower (Nariman Bhavan) building in Nariman Point.

The Fire Brigade has reached the spot, and extinguishing operations are underway. No casualties have been reported.

