Mumbai Rains: मौसम विभाग का अलर्ट, मुंबई में अगले 3 घंटे में भारी बारिश की संभावना; VIDEO

Mumbai Rains: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रविवार 15 जून से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम और जलजमाव की स्थिति देखी गई. वहीं, सोमवार को भी सुबह से बारिश जारी है. इसी को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है कि अगले तीन घंटे में मुंबई में भारी बारिश हो सकती है.

मुंबई में भारी बारिश होने पर निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन जाती है. इनमें हिंदमाता, दादर, लोअर परेल, कुर्ला, मलाड, अंधेरी और सांताक्रूज जैसे इलाके प्रमुख हैं. हर साल की तरह इस बार भी बीएमसी ने नागरिकों को सावधान रहने और भारी बारिश के दौरान सतर्कता बरतने की सलाह दी है, ताकि किसी बड़ी घटना से बचा जा सके. यह भी पढ़े: Mumbai Rain Incident Update: मुंबई में बारिश का कहर, मानसून की समय से पहले दस्तक से कई घटनाएं, 25 जगहों पर लगी आग, 45 पेड़ गिरे, जानें हादसों से जुड़ी अन्य डिटेल्स

#WATCH | Morning rain showers drench Mumbai; IMD has sounded an alert for heavy rain in the city today

Visuals from BPT, Wadala East pic.twitter.com/1tNkSRiADI

