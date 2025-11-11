Mumbai One App Service: पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जानेवाली मुंबई वन ऐप की सर्विस 12 नवंबर को रहेगी बंद, जानें डिटेल्स

Mumbai One' app (Credit-TW- MMRDA)

Mumbai One App Service: मुंबई के यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया 'मुंबई वन' (Mumbai One)ऐप अब 12 नवंबर की रात कुछ समय के लिए काम नहीं करेगा.अधिकारियों के अनुसार, यह रोक तकनीकी रखरखाव (Scheduled Maintenance) के लिए लगाई जा रही है ताकि ऐप की सर्विस को और बेहतर बनाया जा सके.'मुंबई वन' टीम द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, 12 नवंबर की रात 1:00 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ऐप की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.

यह पूरा रखरखाव कार्य लगभग डेढ़ घंटे तक चलेगा. इसके बाद ऐप फिर से सामान्य रूप से कार्य करना शुरू कर देगा.ये भी पढ़े:Mumbai 1 Smart Card: मुंबई में अब एक ही कार्ड से करें लोकल ट्रेन, मेट्रो और बस की यात्रा, जानिए पूरी डिटेल्स

यूज़र्स को पहले ही भेजा गया नोटिफिकेशन

ऐप प्रशासन ने यूज़र्स को पहले ही अलर्ट (Alert)संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है,''प्रिय मुंबईकरों, आपकी सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई वन (Mumbai One) ऐप पर नियोजित मेंटेनेंस किया जाएगा. इस दौरान ऐप सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.

मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट की एक ही जगह सुविधा

'मुंबई वन' ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 11 अलग-अलग सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है.इस ऐप से यात्री मुंबई लोकल, मेट्रो लाइन्स 1, 2A, 3 और 7, मोनोरेल, नवी मुंबई मेट्रो, और BEST, TMT, KDMT, MBMT, NMMT जैसी बस सेवाओं के लिए QR कोड टिकट बुक कर सकते हैं.

सिर्फ टिकटिंग नहीं, और भी कई सुविधाएं

'मुंबई वन' ऐप में यात्रियों की सुविधा के लिए मैप बेस्ड नेविगेशन, SOS अलर्ट फीचर, और आसपास के रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, मॉल, पार्क और पर्यटन स्थलों की जानकारी भी दी जाती है.लॉन्च के सिर्फ 72 घंटों में 1.25 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स दर्ज किए गए, जो ऐप की लोकप्रियता दिखाता है.