Mumbai High Tide Update: मुंबई में बारिश के बीच हाई टाइड का खतरा, आज दोपहर 3:27 बजे 3.01 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना

(Photo Credits ANI)

Mumbai High Tide Update: मुंबई में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश जारी है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 29 सितंबर 2025 को मुंबई और इसके उपनगरों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है. विभाग के अनुसार, शहर में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ-साथ भारी बारिश की संभावना है, और कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है. मुंबई में जारी बारिश के बीच समुद्र में आज हाई टाइड आने की संभावना जताई गई है.

दोपहर 3:27 बजे उठेंगी 3.01 मीटर ऊंची लहरें!

बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) ने एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, आज दोपहर 15:27 बजे समुद्र में 3.01 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है. इसके अलावा, अगले दिन 30 सितंबर 2025 को सुबह 04:56 बजे 3.22 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं. यह भी पढ़े: VIDEO: महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार! 24 घंटे में 10 लोगों की मौत, हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए

हाई टाइड और लो टाइड काडिटेल्स

हाई टाइड : 29 सितंबर 2025, दोपहर 15:27 बजे - 3.01 मीटर 30 सितंबर 2025, सुबह 04:56 बजे - 3.22 मीटर

लो टाइड : 29 सितंबर 2025, रात 21:36 बजे - 1.58 मीटर 30 सितंबर 2025, सुबह 11:17 बजे - 2.61 मीटर



बीएमसी की अपील: समुद्र से रहें दूर

बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि हाई टाइड के दौरान समुद्र तटों और तटीय इलाकों से दूरी बनाए रखें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. भारी बारिश और हाई टाइड के कारण जलभराव और अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. नागरिकों से अनुरोध है कि वे मौसम विभाग और बीएमसी के अलर्ट पर ध्यान दें और सुरक्षित रहें.