Mumbai Local Train Updates: मुंबई में भारी बारिश के चलते मध्य रेलवे की यातायात प्रभावित, बदलापूर-अंबरनाथ के बीच मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी से रेल सेवा पर असर

Mumbai Local Train Updates: मुंबई और आस-पास के जिले ठाणे और रायगढ़ में में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है. पिछले दो दिनों से लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने इन प्रमुख जिलों के साथ दूसरे जिन जिलों में बारिश हो रही है. उन जिलों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. विशेष रूप से मुंबई में रविवार रात से शुरू हुई बारिश ने जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे यातायात और रेल सेवा दोनों पर असर पड़ा है.
बारिश का रेल सेवा पर असर
मुंबई में लगातार जारी बारिश का असर रेलवे सेवा पर भी दिख रहा है. भारी बारिश के कारण कई जगहों पर ट्रेनों में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते मध्य रेलवे की सेवाएं बाधित हो गईं. ट्रेनें 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train: भारी बारिश के कारण मुंबई की लाइफलाइन की रफ्तार हुई धीमी, लोकल ट्रेनों के लेट होने से यात्री परेशान, वर्ली में सड़कों पर हुआ जलभराव; VIDEO
बदलापुर-अंबरनाथ के बीच मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी
बारिश के चलते मुंबई के बदलापुर और अंबरनाथ स्टेशनों के बीच मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण मध्य रेलवे की अप लाइन पर आवागमन लगभग एक घंटे के लिए ठप हो गया। हालांकि, कल्याण से दूसरा इंजन मंगवाया गया, लेकिन इस दौरान लोकल ट्रेनें पूरी तरह से रुक गईं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई.
हार्बर लाइन पर भी तकनीकी बाधा
इसके अलावा, हार्बर लाइन पर भी तकनीकी समस्या आई है, जिसके कारण वहां की ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. हालांकि, पश्चिमी रेलवे की ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं और वहां कोई बड़ी समस्या नहीं आई है