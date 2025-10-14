Mumbai Coastal Road Accident: मुंबई कोस्टल रोड पर फिर हादसा, वर्ली की ओर जा रही तेज रफ्तार SUV टनल की दीवार से टकराई, VIDEO वायरल

Mumbai Coastal Road Accident: मुंबई कोस्टल रोड पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. सोमवार रात करीब 9 बजे एक और हादसा हुआ, जब एक लाल रंग की SUV (MH 02 FE 7080) तेज रफ्तार में नियंत्रण खो बैठी और वर्ली की दिशा में जा रही टनल की दाहिनी दीवार से जा टकराई. इस हादसे का वीडियो एक राहगीर ने रिकॉर्ड किया, जो अब X (पूर्व ट्विटर) पर वायरल हो गया है।
वीडियो में क्या दिखा?
वीडियो में एक युवक, जिसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास बताई जा रही है, ड्राइवर सीट से बाहर निकलता नजर आया. वहीं, आगे की सीट पर बैठा एक अन्य यात्री एयरबैग की वजह से फंसा हुआ दिखा। इसके अलावा, एक महिला यात्री गाड़ी के पास खड़ी नजर आई. यह भी पढ़े; Mumbai Coastal Road Accident: वर्ली में बड़ा हादसा! कार डिवाइडर तोड़कर 30 फीट नीचे समुद्र में गिरी, ड्राइवर सुरक्षित
मुंबई कोस्टल रोड पर फिर हादसा
ट्रैफिक पुलिस की प्रतिक्रिया
हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने रात करीब 10 बजे बताया कि SUV को टनल से बाहर निकाल लिया गया है. हालांकि, हादसे में किसी के घायल होने की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है. फिलहाल जांच जारी है.
बढ़ते हादसों पर लोगों की चिंता
कोस्टल रोड पर बढ़ते हादसों को लेकर ब्रीच कैंडी इलाके के स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि हर दूसरे दिन टनल में तेज रफ्तार गाड़ियां हादसे का कारण बन रही हैं। लोग चाहते हैं कि निगरानी बढ़ाई जाए और ओवरस्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई हो।