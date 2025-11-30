VIDEO: उत्तर प्रदेश में SUV के साथ डूब रहे ड्राइवर को बचाने के लिए तालाब में कूदा शख्स, लोगों ने उसकी बहादुरी के लिए की पुरस्कार की मांग
डूब रहे ड्राइवर को बचाने के लिए तालाब में कूदा शख्स (Photo Credits: X)

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पीलीभीत (Pilibhit) में एक नाटकीय बचाव ने सबका ध्यान खींचा है, जब एक आदमी ने डूबती SUV में फंसे एक डूबते ड्राइवर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. यह घटना तब हुई जब SUV चला रहा शुभम तिवारी सड़क पर अचानक आए एक बच्चे को टक्कर मारने से बचने के लिए तालाब में गिर गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

जैसे ही गाड़ी पानी में डूबी और डूबने लगी, वहीं के रहने वाले फैजल, जो पास में ही एक नाव पर थे, तुरंत हरकत में आए. बिना एक सेकंड बर्बाद किए, उन्होंने अपनी नाव को डूबती SUV की ओर मोड़ा और तिवारी तक पहुँचने के लिए तालाब में कूद गए, जो बेसुध थे और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

चश्मदीदों के फुटेज में फैजल पानी के बहाव और गाड़ी के वजन से लड़ते हुए दिख रहा है, जब उसने फंसे हुए ड्राइवर को ठीक समय पर बाहर निकाला. उसके तेज और निडर कामों ने तिवारी को डूबने से बचा लिया, और जो एक जानलेवा हादसा हो सकता था, वह चमत्कार में बदल गया.

रेस्क्यू का वीडियो तब से वायरल हो गया है, सोशल मीडिया यूजर्स फैजल की जबरदस्त हिम्मत के लिए उसकी तारीफ़ कर रहे हैं. कई लोगों ने अधिकारियों से उसकी बहादुरी को ऑफिशियली पहचान देने की रिक्वेस्ट की है. यह भी पढ़ें: Puri Car Accident: तेज रफ्तार कार सवार का कहर! बाइक सवारों को मारी टक्कर, ओडिशा के पुरी जिले में भीषण एक्सीडेंट: VIDEO

SUV के साथ डूब रहे ड्राइवर को बचाने के लिए तालाब में कूदा शख्स

जैसे-जैसे यह क्लिप सर्कुलेट हो रही है, फैजल को बहादुरी का अवॉर्ड देने की मांग तेज़ हो रही है, और नेटिज़न्स उन्हें असल जिंदगी का हीरो बता रहे हैं, जिनके बिना स्वार्थ के काम को ऑफिशियल सम्मान मिलना चाहिए.

इस बीच, एक और घटना में, पासा पलट गया. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के वालुज इलाके में एक चौंकाने वाला मंजर देखने को मिला, जब बीयर ले जा रहा एक ट्रक डिलीवरी स्टेशन जाते समय रंजनगांव रोड पर पलट गया. हादसा तब हुआ जब ड्राइवर ने सड़क पर खड़े एक आदमी से बचने के लिए तेज़ी से गाड़ी घुमाई, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वह पलट गई. टक्कर से ट्रक का केबिन टूट गया, जिससे ड्राइवर अंदर फंस गया.