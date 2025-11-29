Puri Car Accident: तेज रफ्तार कार सवार का कहर! बाइक सवारों को मारी टक्कर, ओडिशा के पुरी जिले में भीषण एक्सीडेंट: VIDEO

Puri Car Accident: ओडिशा (Odisha) के पुरी (Puri )ज़िले के पिपिली क्षेत्र में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी और बाद में सड़क किनारे बनी एक दुकान में जा घुसी. इस दर्दनाक हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा दार्जीसाही चौक पर हुआ जब एक कार अत्यधिक रफ्तार में अचानक दाईं ओर मुड़ी और वहां खड़ी दो से तीन मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर के झटके से बाइक सवार और आसपास खड़े लोग सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Odisha Road Accident: ओडिशा के बालासोर में खड़े ट्रक से टकराई बस, दो की मौत, नौ से अधिक घायल
कार सवार ने गाड़ियों को मारी टक्कर
ओडिशा के पुरी में तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को मारी टक्कर!
- ओडिशा के पुरी जिले में, पिपिली के दराजी साहि इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी और फिर एक दुकान से जा घुसी, घटना में पाँच लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर… pic.twitter.com/j5EhB8UKaS
— Nedrick News (@nedricknews) November 29, 2025
दुकान में घुसी कार
पहली टक्कर के कुछ ही क्षणों बाद कार तेज़ी से बाईं ओर मुड़ी और सीधे एक दुकान में जा टकराई, जिससे दुकान (Shop) को भारी नुकसान हुआ. अचानक हुए हादसे से लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे और मौके पर अफरा-तफरी फैल गई.घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को मदद पहुंचाई और पुलिस को सूचना दी. सभी चार गंभीर रूप से घायल (Injured) लोगों को नज़दीकी हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
पुलिस जांच में जुटी
इलाके में लगे सीसीटीवी ( CCTV) कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें कार की लापरवाही और उसके बाद फैली भगदड़ साफ दिखाई दे रही है. पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा लापरवाही, तेज़ रफ्तार या नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से हुआ.