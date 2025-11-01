Kota Road Accident: कोटा में स्कूल वैन और एसयूवी की टक्कर में दो बच्चों की मौत, 10 से अधिक घायल

Representational Image | ANI

कोटा, 1 नवंबर : राजस्थान के कोटा जिले में शनिवार सुबह स्कूल वैन और एसयूवी की आमने-सामने की टक्कर में दो स्कूली बच्चों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इटावा थाना क्षेत्र में 132 केवी ग्रिड स्टेशन के पास यह दुर्घटना तब हुई, जब स्कूल वैन का एक टायर अचानक फट गया, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा. वैन विपरीत लेन में जा घुसी और सामने से आ रही एक एसयूवी से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन पलट गए और एसयूवी सड़क से लगभग 20 फीट दूर जा गिरी. वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और स्कूल बैग व किताबें सड़क किनारे बिखर गईं. तेज टक्कर और बच्चों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे.

कई ग्रामीणों ने वैन के शीशे तोड़कर उसमें फंसे बच्चों और यात्रियों को बाहर निकाला. कुछ ही देर बाद पुलिस और आपातकालीन टीमें पहुंचीं और ग्रामीणों की मदद से सभी घायल बच्चों और वयस्कों को इटावा उप-जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां पहुंचने पर दो छात्रों को मृत घोषित कर दिया गया. अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि कई घायलों के सिर में फ्रैक्चर और चोटें आईं हैं और बाद में उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर कर दिया गया है. मृतक बच्चे इटावा के एक निजी स्कूल के छात्र थे. दुर्घटनास्थल पर मुड़ी हुई धातु और टूटे हुए शीशे के निशान थे, जो टक्कर की तीव्रता को दर्शाते हैं. यह भी पढ़ें : बुलडोजर चलाने वाले नेताओं की बिहार में एंट्री नहीं होनी चाहिए, मीसा भारती ने साधा CM योगी आदित्यनाथ पर निशाना

घटनास्थल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि टायर फटने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह सीधी टक्कर हुई." जैसे ही इस हादसे की खबर फैली, छात्रों के परिजन अस्पताल में जमा हो गए, जहां शोक और मातम का माहौल छा गया. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने क्षेत्र में स्कूली परिवहन के लिए सड़क सुरक्षा और वाहन रखरखाव मानकों को लेकर आक्रोश और चिंताएं बढ़ा दी हैं. पुलिस दोनों वाहनों के कागजों की जांच कर रही है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "संसदीय क्षेत्र कोटा के इटावा में स्कूल वैन हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है. पीड़ा की इस घड़ी में परिजनों के साथ खड़ा हूं. अस्पताल प्रशासन को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन को परिजनों की हर संभव मदद के लिए कहा है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिवारों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं."