बुलडोजर चलाने वाले नेताओं की बिहार में एंट्री नहीं होनी चाहिए, मीसा भारती ने साधा CM योगी आदित्यनाथ पर निशाना

हाजीपुर, 1 नवंबर : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता मीसा भारती (Misa Bharti) ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा करते हुए कहा कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन बनाने जा रही है और इसके मुखिया तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) होंगे. मीडिया से बातचीत के दौरान राजद नेता मीसा भारती ने कहा कि बिहार में अगली सरकार युवाओं की बनने जा रही है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे. बिहार में बदलाव तय है और महागठबंधन सरकार बना रही है.

उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात का दावा करते हुए कहा कि बिहार के इतिहास में पहली बार एक मल्लाह के बेटे मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं. जब इस बारे में मीडिया ने मीसा भारती से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि क्या बिहार में भाजपा के पास नेताओं का अकाल पड़ गया है जो दूसरे राज्यों से भाजपा के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है? उन्होंने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार को बुलडोजर नहीं चाहिए. योगी आदित्यनाथ की बिहार में कोई भूमिका नहीं है. उन्हें उत्तर प्रदेश जाकर अपना बुलडोजर चलाना चाहिए. बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. यह भी पढ़ें : आंध्र प्रदेश: ससुराल का घिनौना फरमान! ‘बच्चा पैदा करने के लिए देवर संग सो जाओ’, मना किया तो महिला को 10 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा कैद

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के संकल्प पत्र को लेकर राजद नेता मीसा भारती ने कहा कि 20 साल बाद उन्हें याद आया है कि बिहार में केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए. इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद, बिहार की जनता इस बार भाजपा और एनडीए नेताओं को माफ़ नहीं करने वाली है. मीसा भारती ने कहा कि बिहार की जनता अब एनडीए के झूठे बहकावे में नहीं आने वाली है. इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है. 20 साल में विकास नहीं कर पाए और अब फिर से बिहार की जनता इन्हें पांच साल नहीं देने वाली है. तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार को आगे ले जाने का काम करेगी.