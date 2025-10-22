Chomu Road Accident: जयपुर में तेज रफ्तार थार ने तीन बाइकों को टक्कर मारी, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

जयपुर, 22 अक्टूबर : राजस्थान (Rajasthan) के जयपुर के चोमू इलाके में बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर एक तेज रफ्तार थार वाहन ने तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिससे एक भीषण सड़क दुर्घटना (Road Accident) में चार लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. चोमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के अनुसार, यह घटना रामपुरा पुलिया के पास तड़के लगभग 3 बजे हुई. पीड़ित सीकर जिले में खाटूश्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद घर लौट रहे थे. उन्होंने बताया, "तेज गति से चल रही एक थार ने नियंत्रण खो दिया और आगे चल रही तीन बाइकों को टक्कर मार दी. एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए."
टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिलें थार के नीचे कुचल गईं. स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालात गंभीर होने पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहीं, एक महिला समेत तीन घायलों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई. पुलिस ने बताया कि सभी सातों पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र के नांगल जैसा बोहरा के निवासी थे.
मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के वाराणसी निवासी वीरेंद्र श्रीवास्तव (55), जो कि अब जयपुर के वैद्यजी का चौराहा के पास रहते थे. वाराणसी निवासी सुनील श्रीवास्तव (50), जयपुर के ब्रजवाड़ी कॉलोनी निवासी लकी श्रीवास्तव (30) और श्वेता श्रीवास्तव (26) के रूप में हुई है. तीनों घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है. पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है पुलिस ने दुर्घटना में शामिल थार वाहन को जब्त कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. दुर्घटना का कारण तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना बताया जा रहा है. पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी मामले की जांच कर रही है.