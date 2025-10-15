VIDEO: मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर भीषण जाम के चलते 12 घंटे तक फंसे रहे 500 से ज्यादा छात्र, भूख-प्यास से बिलखते मासूमों ने किसी तरह बिताए समय, अभिभावक भड़के

Mumbai-Ahmedabad Highway Traffic Jam: मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर आम दिनों में भी ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक चले भीषण जाम ने 500 से अधिक स्कूली छात्रों और यात्रियों को 12 घंटे तक फंसा दिया। थाने और मुंबई के कक्षा 5 से 10 के स्कूली और कुछ कॉलेज छात्र, जो पिकनिक से लौट रहे थे, वसई के पास जाम में फंस गए.
वायरल वीडियो से सरकार की खुली पोल
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फंसी गाड़ियां और परेशान बच्चे दिखे. अभिभावकों ने खराब ट्रैफिक प्रबंधन पर गुस्सा जताया. अन्य वाहन चालक भी घंटों फंसे रहे. लोग ट्रैफिक विभाग से बेहतर प्रबंधन की मांग कर रहे हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Traffic Diversion: शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिंदे के दशहरा सम्मेलन के लिए ट्रैफिक में बड़ा बदलाव, जानें कौन से मार्ग रहेंगे बंद
मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम
I challenge the gov. of Maharashtra Ministers to make a travel from Bhiwandi to Wada. The Mumbai Ahmedabad highway for all the reasons is always with hours of traffic snarls. Should even Industries function in Maharashtra any more? @AjitPawarSpeaks@mieknathshinde@Dev_Fadnavispic.twitter.com/xSyeAoarJi
— Vedang Dongre (@VedangDongre) October 14, 2025
भूखे प्यासे बच्चों ने बिताये समय!
बारह बसों में सवार छात्र शाम मंगलवार 5:30 बजे से जाम में फंसे. भूख, थकावट और चिंता से बच्चे परेशान थे। अभिभावक अपनी संतानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहे। स्थानीय संगठनों ने बच्चों को पानी और बिस्किट बांटकर राहत दी.
मुंबई-अहमदाबाद हाईवे
मरम्मत कार्य के चलते ट्रैफिक जाम
दरअसल ठाणे के घोडबंदर हाईवे पर मरम्मत कार्य के कारण भारी वाहनों को डायवर्ट किया गया, जिससे जाम बिगड़ गया. पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह 6 बजे तक बसें गंतव्य तक पहुंचीं, लेकिन ट्रैफिक पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ.