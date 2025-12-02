Satara Bus Accident: सातारा में बड़ा सड़क हादसा, कराड के पास छात्रों-शिक्षकों से भरी बस गहरे गड्ढे में गिरी, कई जख्मी; VIDEO

Representational Image | ANI

Satara Bus Accident: महाराष्ट्र के सातारा जिले में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. यहां पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर कराड के पास वाठार गांव की सीमा में छात्रों और शिक्षकों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में जा गिरी. बताया जा रहा है कि बस में करीब 40 से 45 छात्र और शिक्षक सवार थे, जो शैक्षणिक दौरे पर निकले थे.

हादसे का वीडियो सोशल X पर वायरल

हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बस काफी गहराई में गिरी है और आसपास बड़ी संख्या में लोग राहत कार्य में लगे हुए हैं. यह भी पढ़े: Tamil Nadu Bus Accident: दो सरकारी बसों की भीषण टक्कर में 10 की मौत, 20 से ज्यादा घायल, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में सड़क हादसा

सातारा में बड़ा सड़क हादसा

पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर सातारा जिले के कराड के पास वाठार गाँव की सीमा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ.छात्रों से भरी बस हाईवे से करीब 20 फीट नीचे गिर गई. बस में करीब 40-45 छात्र और शिक्षक सवार थे. घायलों को तुरंत कृष्ण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.#Pune… pic.twitter.com/cpDTgw7gAG — NDTV India (@ndtvindia) December 2, 2025

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अचानक संतुलन खो बैठी और लगभग 20 फीट नीचे जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.सभी घायलों को तुरंत पास के कृष्णा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

कुछ छात्रों को हल्की-फुल्की चोटें आई हैं, जबकि कुछ के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी सामने आई है. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अधिकतर छात्रों की स्थिति फिलहाल स्थिर है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर ऐसा अनुमान है कि बस चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते वाहन हाईवे से नीचे जा गिरा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.