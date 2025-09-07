Lalbaugcha Raja Immersion Live: लालबागचा राजा की विदाई, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत ने भी जुलूस में लिया भाग, देखें VIDEO

(Photo Credits ANI)

Lalbaugcha Raja Immersion: महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गणपति लालबागचा राजा शनिवार, 7 सितम्बर को विदा हुए. उनकी विदाई समरोह में हजारों भक्तों ने आखिरी दर्शन के लिए उमड़कर अपनी श्रद्धा अर्पित की. वहीं, इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बड़े बेटे अनंत अंबानी भी गणपति बप्पा के जुलूस में शामिल हुए.

सोमवार को अनंत अंबानी ने बप्पा के विदाई जुलूस में हिस्सा लिया, और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा गया. वीडियो में अनंत अंबानी को लालबागचा राजा की विशाल प्रतिमा के साथ गिरगांव चौपाटी की ओर जाते हुए देखा जा सकता है. यह भी पढ़े: लालबागचा राजा में भक्तों के साथ हो रही बदसलूकी पर उठे सवाल, मानवाधिकार आयोग ने दी सख्त चेतावनी

मुकेश अंबानी के बेटे अनंत ने भी जुलूस में लिया भाग

#WATCH | Maharashtra: Anant Ambani, Director, Reliance Industries Limited, also takes part in the 'visarjan procession' for the immersion of the Lord Ganesh idol of Lalbaugcha Raja pandal in Mumbai. Visuals from Girgaon Chowpatty. pic.twitter.com/h5bRnxbDB7 — ANI (@ANI) September 7, 2025

यहां देखें लाइव

मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में 27 अगस्त से गणपति उत्सव की धूम थी, और कल यानी 6 सितम्बर को बप्पा अपने घर लौटने के लिए विदा हुए. इस दौरान लोग नम आंखों से बप्पा को विदा कर रहे थे.

विसर्जन के दौरान हर साल की तरह इस साल भी गिरगांव चौपाटी पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी दिखीं. इस दौरान, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए थे ताकि आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.