Ladki Bahin Yojana e-KYC: 'माझी लाडकी बहन योजना' के लिए ऐसे करें ई-केवाईसी, जानें आसान तरीका स्टेप-बाय-स्टेप!

Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र में जो महिलाएं "माझी लाडकी बहन योजना" का लाभ ले रही हैं, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करने को लेकर एक GR (गजट नोटिफिकेशन) जारी किया है. इस GR के तहत सभी पात्र महिलाओं को 18 नवंबर तक ई-केवाईसी पूरा करना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो उनकी किस्त का पैसा रुक सकता है.

जो लाभार्थी अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवा पाईं हैं, वे अब आसानी से घर बैठे ई-केवाईसी कर सकती हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. हम आपको एक आसान और स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता रहे हैं, जिससे आप खुद से ई-केवाईसी कर सकें. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट, समय रहते पूरा करें ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है क़िस्त

ई-केवाईसी करने का आसान तरीका

सबसे पहले "लाडकी बहन योजना" की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

वेबसाइट खुलने पर आपको ई-केवाईसी का विकल्प मिलेगा.

वहां अपना आधार नंबर दर्ज करें.

आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें.

इसके बाद दूसरा पेज खुलेगा, जिसमें योजना से जुड़ी अन्य जानकारी भरनी होगी.

इसके बाद आय प्रमाण के लिए पति का आधार नंबर दर्ज करना होगा.

पति के नंबर पर एक और OTP आएगा, उसे दर्ज करें.

सारी जानकारी सही-सही भरने के बाद आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा. e-KYC की लास्ट डेट 18 नवंबर

सरकार ने यह प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी करने को कहा है. हालांकि, खबरें आ रही हैं कि सरकार तारीख बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है.

सवाल: सरकार ई-केवाईसी क्यों करवा रही है?

सरकार ई-केवाईसी इस लिए करवा रही है ताकि योजना के सही लाभार्थियों को ही फायदा पहुंच सके और कोई गलत फायदा न उठा सके. क्योंकि सरकार को शिकायत मिली है कि इस योजना में बड़े पैमाने गलत तरीके से पेपर जमा कर कुछ महिलों के साथ ही पुरुष भी इस इस योजना का लाभ ले रहे हैं. इसलिए शिकायत के बाद सरकार e-KCY करवा रही है.