Diwali Special Trains: मध्य रेलवे का दिवाली तोहफा, यात्रियों के लिए चलाएगी 1662 स्पेशल ट्रेनें, जानें कब-कहां से चलेगी कौन सी ट्रेनें

(Photo Credits WC)

Diwali Special Trains: दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों पर अपने घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कमर कस ली है. यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए मध्य रेलवे (Central Railway) ने 1,662 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. इनमें से 1,432 ट्रेनें खुद मध्य रेलवे द्वारा चलाई जाएंगी, जबकि शेष अन्य रेलवे जोनों की होंगी. रेलवे के अनुसार, इन ट्रेनों में अब तक 79.37% आरक्षण हो चुका है और अधिकांश ट्रेनें हाउसफुल होने के कगार पर हैं.

मुंबई डिवीजन से चलेंगी सबसे ज्यादा ट्रेनें

मध्य रेलवे के पांच डिवीजनों में से मुंबई डिवीजन से सबसे ज्यादा 296 ट्रेनें रवाना होंगी. यहां अब तक 76.23% टिकट बुक हो चुके हैं. मुंबई से रवाना होने वाली ट्रेनों में उत्तर भारत, विशेषकर यूपी-बिहार की ओर जाने वाले प्रवासी मज़दूरों और यात्रियों की सबसे ज्यादा मांग है. इन ट्रेनों के संचालन से मुंबई, पुणे, सोलापुर, भुसावल और नागपुर से घर जाने वाले यात्रियों को दिवाली और छठ अपने परिवार के साथ मनाने का अवसर मिलेगा.

यूपी-बिहार रूट की जबरदस्त मांग

इस साल उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ट्रेनों की संख्या में इज़ाफा किया गया है. वाराणसी, गोरखपुर, दानापुर, बनारस, गाजीपुर, मऊ, सहरसा और रक्सौल जैसे लोकप्रिय रूट्स पर अतिरिक्त ट्रेनें और कोच जोड़े गए हैं. इन ट्रेनों की बुकिंग कुछ ही घंटों में फुल हो गई, जिससे इन रूट्स की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

रेलवे ख़ास इंतज़ाम

मुंबई, पुणे, ठाणे और कल्याण जैसे बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है.

लोग टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन और काउंटर पर लंबी लाइनें लगा रहे हैं.

कुछ यात्रियों ने वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर भी यात्रा करने का फैसला किया है.

रेलवे ने पुलिस और आरपीएफ की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई है.

अनाउंसमेंट बूथ और हेल्प डेस्क प्लेटफॉर्म्स पर शुरू किए गए हैं ताकि यात्रियों को सही समय पर ट्रेन की जानकारी मिल सके.

त्योहार के दौरान 20-25% यात्रियों की बढ़ोतरी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर यात्रियों की संख्या में 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो रही है. रेलवे ने यात्रियों से IRCTC वेबसाइट या ऐप के ज़रिए जल्दी बुकिंग करने की अपील की है। देर करने पर सीट मिलना मुश्किल हो सकता है.

मध्य रेलवे की अपील

स्पेशल ट्रेनों की डिटेल और शेड्यूल जानने के लिए मध्य रेलवे की वेबसाइट या IRCTC ऐप पर विज़िट करें. कुछ ट्रेनें अनारक्षित (Unreserved) भी होंगी, जिनके टिकट UTS ऐप के माध्यम से लिए जा सकते हैं.