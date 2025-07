आज का मौसम: IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा वेदर

Weather Today Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों के लिए आज का मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है. अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह ज़रूर जान लें कि आपके राज्य में मौसम (Aaj Ka Mausam) कैसा रहने वाला है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज कुछ राज्यों में ज़ोरदार बारिश (Rain Alert) होने की संभावना है. इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

𝐈𝐌𝐃 𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐜𝐚𝐬𝐭

🌧️ Heavy to very heavy rainfall at isolated places in Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Coastal Karnataka, East Rajasthan, Konkan, Goa, and Madhya Pradesh today.

🌧️ Similar conditions likely in Madhya Pradesh, Nagaland, Manipur,…

— All India Radio News (@airnewsalerts) July 4, 2025