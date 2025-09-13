Kal Ka Mausam, 14 September 2025: कैसा रहेगा कल का मौसम? कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, फिर वापसी कर सकता है मानसून

Photo- @Indiametdept/X

कल का मौसम, 14 सितंबर 2025: देश के कई हिस्सों में 14 सितंबर 2025 को बारिश का जोरदार असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश (Rain Alert) होने की संभावना है. इसके अलावा, तटीय महाराष्ट्र में 14 और 15 सितंबर को मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में 15 सितंबर को ज्यादा असर देखने को मिलेगा.

उत्तराखंड-हिमाचल में कल का मौसम

उत्तर भारत में भी मौसम बदल सकता है. उत्तराखंड (Uttarakhand Rain Alert) में 14 सितंबर को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यहां 16 सितंबर तक बारिश जारी रहेगी. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather Update) और पंजाब के उत्तरी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

असम, मेघालय और मणिपुर का मौसम?

पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh Weather Update), असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 14 से 16 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि असम और मेघालय में 14 और 15 सितंबर को और ज्यादा बारिश होगी.

तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक का हाल?

दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और कर्नाटक (Karnataka Weather Update) के उत्तरी हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी. यहां तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

राजस्थान में कैसा रहेगा कल का मौसम?

इस बीच, मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 15 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान (Rajasthan Rain Alert) के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी शुरू हो सकती है. इसलिए, लोगों को आज और आने वाले दिनों में भारी बारिश और जलभराव के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है.