दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से ठंड का एहसास, IMD ने जारी किया अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी
Representational Image | PTI

नई दिल्ली: मंगलवार दोपहर दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में अचानक हुई तेज बारिश ने लोगों को चौंका दिया. मूसलाधार बारिश के चलते राजधानी की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई. ट्रैफिक जाम के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई, जिससे उमस भरे मौसम से लोगों को राहत जरूर मिली. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही दिल्ली के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया था. विभाग ने चेतावनी दी थी कि राजधानी के कई इलाकों में बिजली कड़कने और गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के केंद्रीय, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तर हिस्सों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे तक दिल्ली-एनसीआर में बिजली कड़कने और बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है.

एयरलाइंस ने जारी की यात्रा एडवाइजरी

तेज बारिश और खराब मौसम के कारण कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी सलाह (Travel Advisory) जारी की है. एयर इंडिया ने अपने एक्स (X) पोस्ट में लिखा, “दिल्ली में आज बारिश के कारण उड़ानों पर असर पड़ सकता है. कृपया एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति हमारी वेबसाइट पर चेक करें और ट्रैफिक के चलते अतिरिक्त समय लेकर निकलें.”

Air India की एडवाइजरी

इंडिगो एयरलाइंस ने भी यात्रियों को सतर्क करते हुए कहा, “दिल्ली में भारी बारिश और तूफान की संभावना को देखते हुए उड़ानों में बदलाव की संभावना है. कृपया अपनी संपर्क जानकारी अपडेट रखें ताकि आपको किसी भी बदलाव की सूचना मिल सके.”

ठंड की शुरुआत का एहसास

विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस तरह की बारिश से जहां खेतों को नमी मिलेगी, वहीं दिल्लीवासियों को भी ठंड की हल्की शुरुआत का अहसास होगा.