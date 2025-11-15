गुजरात: प्रधानमंत्री मोदी ने देवमोगरा माता मंदिर में किए दर्शन, देशवासियों के लिए मांगा आशीर्वाद

नर्मदा, 15 नवंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शनिवार को गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित देवमोगरा माता के मंदिर में दर्शन किए. उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की और सभी नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य व प्रगति के लिए देवमोगरा माता से आशीर्वाद मांगा. देवमोगरा माता में दर्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डेडियापाडा में 4 किमी लंबा रोड शो किया. इस दौरान उनका भव्य और अभूतपूर्व स्वागत हुआ. इसके बाद मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष पूजा अर्चना की.
पीएम मोदी ने इस अनुभव को पवित्र बताया और देशभर के लोगों से मंदिर में दर्शन कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया. उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "देवमोगरा माता की जय. आज जनजातीय गौरव दिवस के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म-जयंती के पवित्र अवसर पर देवमोगरा माता के मंदिर में दर्शन का सौभाग्य मिला. देवी माता से मैंने सभी देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और उन्नति की कामना की. मेरा आग्रह है कि आप भी इस मंदिर में आकर माता के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें."
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे की शुरुआत सूरत से की, जहां उन्होंने निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का जायजा लिया और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएएचएसआर) की प्रगति की समीक्षा की. इसके बाद वे नर्मदा पहुंचे. भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नर्मदा में भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की. डेडियापाडा में 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया.
पीएम मोदी 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे. इससे पहले, शनिवार सुबह उन्होंने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नमन किया. उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर पूरा देश मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है. विदेशी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष और बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा."