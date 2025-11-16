Gold Silver Rates Today: सोने में इस हफ्ते लौटी तेजी, चांदी की कीमत करीब 1.60 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंची

Physical Gold Investment Vs Digital Gold Investment

नई दिल्ली, 16 नवंबर : सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली है. सोने के दाम 4,600 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी की कीमतों में करीब 11,000 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,24,794 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते इसी दिन 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम था. यह दिखाता है कि सोने की कीमतों में बीते एक हफ्ते के दौरान 4,694 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है.

22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,14,311 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,10,012 रुपए था. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 90,075 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 93,596 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है. सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी बनी हुई है. चांदी की कीमत एक हफ्ते में 11,092 रुपए बढ़कर 1,59,367 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि बीते हफ्ते 1,48,275 रुपए प्रति किलो थी. दीपावली के बाद से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार कमजोरी देखी जा रही थी, जिससे सोने की कीमतें 1,18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतें 1.45 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थीं. हालांकि, अब इनमें दोबारा से रिकवरी देखने को मिल रही है. यह भी पढ़ें : Delhi Car Blast Case: दिल्ली कार ब्लास्ट केस में पश्चिम बंगाल तक पहुंची जांच, प्रेसीडेंसी जेल के कैदी से पूछताछ

सोने की कीमतों में तेजी की वजह दिसंबर में फेड की ओर से ब्याज दर कम करने की संभावना और डॉलर के लगातार कमजोर रहने को मान जा रहा है. बाजार के जानकारों ने कहा कि सोने की कीमतों में बीते हफ्ते करीब 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी और वैश्विक कारकों चलते सोने में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और यह 1,24,000 रुपए से लेकर 1,27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकता है. इस हफ्ते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. सोना और चांदी का दाम क्रमश: 4,094 डॉलर प्रति औंस और 50.6 डॉलर प्रति औंस था, जो कि एक हफ्ते पहले 4,000 डॉलर प्रति औंस और 48 डॉलर प्रति औंस था.