Gmail हो गया है फुल? मिनटों में ऐसे करें स्टोरेज खाली, अटके मेल आएंगे धड़ाधड़

Gmail Storage

गूगल की तरफ से हर यूज़र को सिर्फ 15 जीबी (GB) स्टोरेज मुफ्त मिलता है. यह स्टोरेज जीमेल (Gmail), गूगल ड्राइव (Google Drive) और गूगल फोटोज़ (Google Photos) में शेयर होता है. ऐसे में अगर आपका जीमेल अकाउंट ईमेल अटैचमेंट्स (Email Attachments), बड़ी फाइल्स या फिर बेकार मेल से भर जाता है, तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. जब स्टोरेज भर जाता है, तो नए ईमेल आना या भेजना बंद हो जाता है. लेकिन अच्छी बात यह है, कि कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर आप मिनटों में जीमेल का स्टोरेज खाली कर सकते हैं और फिर से सुपरफास्ट तरीके से जीमेल इस्तेमाल कर पाएंगे.

आइए जानते हैं स्टोरेज फ्री करने के कुछ आसान उपाय:

अनावश्यक ईमेल डिलीट करें

आपके इनबॉक्स में रोजाना कई मेल आते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर बेकार होते हैं. यही मेल आपके जीमेल की जगह घेरते हैं. ऐसे में सबसे पहले अनावश्यक ईमेल डिलीट करें.

ट्रैश और स्पैम फोल्डर खाली करें

कई बार हम ईमेल डिलीट तो कर देते हैं, लेकिन वह ‘ट्रश’ (Trash) फोल्डर में चला जाता है. इसी तरह ‘स्पैम’ (Spam) फोल्डर में भी ढेर सारे ईमेल जमा होते रहते हैं. ध्यान रखें कि जब तक इन फोल्डर्स को खाली नहीं करेंगे, स्टोरेज फ्री नहीं होगा. इसलिए समय-समय पर इन्हें खाली करते रहें.

लेबल और फोल्डर मैनेज करें

अगर आप जीमेल में फोल्डर्स और लेबल (Label) को सही तरीके से मैनेज करेंगे, तो जरूरी और गैर-जरूरी मेल अलग-अलग रखना आसान हो जाएगा. इससे ईमेल क्लटर (Email Clutter) कम होगा और काम तेजी से होगा.

न पढ़े गए ईमेल मिनटों में डिलीट करें

अक्सर हमारे जीमेल अकाउंट में हजारों ऐसे ईमेल जमा हो जाते हैं, जिन्हें हम कभी पढ़ते ही नहीं हैं. यह बेकार मेल भी हमारी स्टोरेज स्पेस को घेरते रहते हैं, और अकाउंट को स्लो बना देते हैं. ऐसे ईमेल डिलीट करना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले जीमेल खोलें और सर्च बार में अनरीड (Unread) टाइप करें. अब आपके सभी न पढ़े गए ईमेल स्क्रीन पर दिख जाएंगे. इसके बाद आप चाहें तो इन्हें एक साथ सिलेक्ट करके तुरंत डिलीट कर सकते हैं. इससे आपके जीमेल की स्टोरेज काफी हद तक खाली हो जाएगी और इनबॉक्स तेज़ी से काम करने लगेगा.

अनसब्सक्राइब करें

अगर आपको बार-बार प्रमोशनल ईमेल आते हैं और उनकी जरूरत नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप ‘अनसब्सक्राइब’ (Unsubscribe) पर क्लिक करके इन्हें बंद कर दें. इससे भविष्य में ऐसे ईमेल आपके इनबॉक्स में नहीं आएंगे और स्टोरेज बचा रहेगा.

जीमेल एक्सटेंशन डिसेबल करें

कई बार जीमेल में इंस्टॉल किए गए अनावश्यक एक्सटेंशन (Extension) भी अकाउंट को धीमा कर देते हैं. अगर आप इन्हें डिसेबल कर दें, तो जीमेल की स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हो जाते हैं. इसलिए एक्सटेंशन्स की जांच करें और जो काम के न हों उन्हें तुरंत हटा दें.

इन आसान तरीकों को अपनाकर आप बिना किसी परेशानी के मिनटों में जीमेल का स्टोरेज खाली कर सकते हैं. इससे न सिर्फ आपका इनबॉक्स फास्ट हो जाएगा बल्कि अकाउंट भी सुरक्षित और स्मूथ तरीके से काम करेगा.