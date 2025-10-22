कोलकाता से श्रीनगर जा रही IndiGo फ्लाइट में फ्यूल लीकेज, वाराणसी में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

Representational Image | PTI

कोलकाता से श्रीनगर जा रही IndiGo एयरलाइंस की एक फ्लाइट में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब विमान में फ्यूल लीकेज की जानकारी सामने आई. पायलट और क्रू मेंबर्स ने तुरंत नजदीकी एयरपोर्ट से संपर्क किया और विमान को सुरक्षित उतारने की अनुमति मांगी. वाराणसी एयरपोर्ट से इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मिलते ही विमान को सुरक्षित उतारा गया.

यह फ्लाइट नंबर 6E-551 थी, जो लगभग 166 यात्रियों को लेकर कोलकाता से श्रीनगर जा रही थी. बीच रास्ते में क्रू मेंबर को फ्यूल लीकेज का पता चला. उन्होंने फौरन वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी. अनुमति मिलते ही विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया.

यात्रियों में मची अफरा-तफरी

फ्यूल लीकेज की खबर और इमरजेंसी लैंडिंग की घोषणा के बाद यात्रियों में घबराहट का माहौल बन गया. हालांकि पायलट और एयरलाइन की टीम ने स्थिति को संभालते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

जांच और मरम्मत में लगे दो घंटे

विमान के उतरने के बाद उसे एयरपोर्ट के एप्रन (पार्किंग क्षेत्र) में खड़ा कर जांच की गई. तकनीकी टीम ने विमान की मरम्मत और सुरक्षा जांच में करीब दो घंटे का समय लिया.

सभी यात्री सुरक्षित

एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सभी 166 यात्री सुरक्षित हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. तकनीकी समस्या को ठीक करने के बाद विमान को दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा रहा है.