VIDEO: 'कुछ देश आतंकवादियों के पनाहगार बन बैठे हैं': विदेश मंत्री S. Jaishankar ने UN से दुनिया को किया संबोधित, पाकिस्तान को दिखाया आईना

S. Jaishankar UNGA Speech: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार देर रात संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए न्यूयॉर्क से दुनिया को संबोधित किया. जयशंकर का भाषण ऐसे समय में आया है जब भारत-अमेरिका संबंध (India-US Relations) व्यापार और वीजा नीतियों को लेकर एक संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं. अपने संबोधन में, जयशंकर ने भारत को 'भारत' कहा और स्पष्ट किया कि देश अपने अधिकारों की रक्षा करने या खतरों का समाधान करने से पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने कहा कि आतंकवाद (Terrorism) का मुकाबला करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

विदेश मंत्री जयशंकर ने UN से दुनिया को किया संबोधित

जयशंकर ने UN में पाकिस्तान को 'धोया'

पाकिस्तान (Jaishankar on Pakistan) पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर आतंकवादी पनाहगाहें चल रही हैं, जहां आतंकवादियों को नायक के रूप में चित्रित किया जाता है और उनकी फंडिंग खुलेआम उपलब्ध है. ऐसे नेटवर्कों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा.

ट्रंप के 'टैरिफ' नीतियों पर जताई चिंता

भारतीय विदेश मंत्री ने हाल के अमेरिकी टैरिफ (Jaishankar on US tariffs) फैसलों और बाजार अस्थिरता पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि भारत अस्थिर टैरिफ नीतियों और अनिश्चित बाजार पहुंच का सामना कर रहा है. यह टिप्पणी सीधे तौर पर अमेरिका की नई व्यापार नीतियों की ओर इशारा करती है.

UN में सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर दिया जोर

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर बोलते हुए, जयशंकर ने कहा कि वर्तमान स्थिति बेहद निराशाजनक है. उन्होंने सवाल किया कि क्या संयुक्त राष्ट्र वास्तव में अपने वादों और अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल रहा है. विदेश मंत्री ने UN में बदलाव की जरूरत की बात कही. इसके साथ ही स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया.