जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, सेना ने पूरे इलाके को घेरा

Kishtwar Encounter: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार सुबह-सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. यह मुठभेड़ जिले के चत्रू इलाके के सिंहपोरा गांव में चल रही है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक, आतंकियों का एक दल गांव में छिपा हुआ है और उन्हें घेरकर सुरक्षाबलों ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

सुबह की पहली किरण के साथ ही सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू किया था. इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और मुठभेड़ शुरू हो गई.

Exchange of fire started between Security Forces and terrorists in the Singhpora area of Chatroo in Kishtwar: Jammu & Kashmir Police

More details awaited.

— ANI (@ANI) May 22, 2025