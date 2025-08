Operation Akhal: जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़, सेना ने एक आतंकी को मार गिराया, 'ऑपरेशन अखल' जारी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ चल रही है. सेना ने आज सुबह जानकारी दी है कि इस कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया गया है.

सुरक्षाबलों को शुक्रवार को अखल के जंगली इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की पक्की खबर मिली थी. इस सूचना के आधार पर इलाके में एक तलाशी अभियान शुरू किया गया. इसी दौरान, आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद यह तलाशी अभियान एक मुठभेड़ में बदल गया.

सेना की चिनार कॉर्प्स ने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया, "पूरी रात रुक-रुक कर ज़बरदस्त गोलीबारी चलती रही. हमारे सतर्क जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और घेरा सख्त करते हुए संपर्क बनाए रखा. अब तक सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है. ऑपरेशन (अखल) अभी जारी है."

Update: OP AKHAL, Kulgam

Intermittent and Intense fire fight continued through the night. Alert troops responded with calibrated fire and tightened the nooze while maintaining contact.

One terrorist has been neutralised by the security forces so far.

Operation continues.…

— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 2, 2025