स्कूलों में अब बच्चे पढ़ेंगे 'Operation Sindoor' की कहानी! NCERT ला रहा नया मॉड्यूल, जानिए क्या है खास

Operation Sindoor in NCERT: अब तक स्कूल की किताबों में बच्चे साइंस, मैथ्स और इतिहास की थ्योरी पढ़ते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी (NCERT) कुछ नया करने जा रहा है. आने वाले समय में क्लास 3 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को ‘ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor)’ के बारे में पढ़ाया जाएगा. यह नया मॉड्यूल भारत की डिफेंस पॉलिसी, डिप्लोमैसी और सुरक्षा रणनीति को समझाने के मकसद से तैयार किया जा रहा है. बात करें ऑपरेशन सिंदूर की तो यह मई 2025 में हुआ था. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने दुश्मन के आतंकी ठिकानों पर एक सटीक हमला किया था. इस स्ट्राइक को 'प्रिसिजन ऑपरेशन' कहा गया, जिसमें टारगेट को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाया गया.

अब इसी मिशन की जानकारी और इसकी रणनीति को बच्चों को सिखाया जाएगा ताकि वो देश की सुरक्षा नीति को भी समझ सकें.

NCERT developing special module on Operation Sindoor for classes 3 to 12: Sources

