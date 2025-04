Maharashtra HSC Result 2025: महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 12th के रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in और mahresult.nic.in होंगे घोषित, ऐसे करें चेक

(Photo Credits Fiel)

Maharashtra HSC Result 2025: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने 11 फरवरी से 11 मार्च, 2025 तक दो सत्रों में कक्षा बारहवीं (HSC) की अंतिम परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित कीं. परीक्षा समाप्त होने के बाद, राज्य भर में 15 लाख से अधिक छात्र अब अपने कक्षा 12 वीं के रिजल्ट 2025 की प्रतीक्षा कर रहे हैं. आप ये रिजल्ट ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए भी देख सकते हैं (How to Check HSC Result 2025 Online and via SMS). हालांकि महाराष्ट्र बोर्ड ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के अनुसार, इसे मई 2025 में घोषित किए जाने की उम्मीद है. साल 2024 में, बोर्ड ने 19 मार्च को परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद 21 मई को परिणाम घोषित किये थे. इस बीच, राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने कुछ महीने पहले कहा था कि हम 15 मई से पहले महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: UP Board Result 2025: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in. पर जल्द होंगे जारी, ऐसे करें चेक

12वीं के नतीजे देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी हैं?

यदि कोई छात्र, अभिभावक या शैक्षिक क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति या आम नागरिक कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम देखना चाहता है, तो वे निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइटों पर जा सकते हैं.

mahahsscboard.in

mahresult.nic.in

ऑनलाइन और एसएमएस के माध्यम से रिजल्ट ऐसे करें चेक

कक्षा 12वीं का परीक्षा के रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद नीचे दिए गए चरणों का पालन करें. इससे आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे या उसकी प्रिंटेड कॉपी ले सकेंगे.

आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जाएं.

'कक्षा 12वीं रिजल्ट फरवरी 2025' लिंक पर क्लिक करें.

अपने परीक्षा फॉर्म के अनुसार अपना 12वीं कक्षा का रोल नंबर और माता का नाम दर्ज करें.

‘परिणाम देखें’ पर क्लिक करें.

आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें या भविष्य के लिए प्रिंटआउट लें.

पुनर्मूल्यांकन एवं रिचेकिंग प्रक्रिया:

अगर आप अपने ग्रेड से संतुष्ट नहीं हैं तो, आप प्रति विषय 300 रुपये का शुल्क देकर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन विंडो खुल जाएगी.

बोर्ड आपकी उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच करेगा और वास्तविक त्रुटियों को सुधारेगा. हालांकि, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर अनुरोध पर अंक बदल जायेंगे.

12वीं के रिजल्ट एवं प्रमाण पत्र:

परिणाम घोषित होने के 4 से 6 सप्ताह के भीतर मूल 12वीं की मार्कशीट संबंधित स्कूलों में उपलब्ध करा दी जाएगी. छात्र आधिकारिक पोर्टल से अपनी ई-मार्कशीट और पास प्रमाणपत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं.