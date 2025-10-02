Dussehra Rally: मुंबई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली, दोनों नेताओं के एक दूसरे पर बरसने की उम्मीद

Credit-(FB)

Dussehra Rally: मुंबई में शिवसेना के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (DCM Eknath Shinde) के नेतृत्व में आज यानी गुरुवार शाम को अलग-अलग दशहरा रैलियों का आयोजन किया गया है. शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) शिवाजी पार्क, दादर में अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे, जबकि शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे ने हाल की बारिश के कारण जलभराव की समस्या को देखते हुए आजाद मैदान से स्थान बदलकर गोरेगांव के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में अपनी रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है. जहां पर एकसाथ शिंदे रैली को संबोधित करेंगे.

दोनों नेता एक दूसरे पर बरस सकते हैं

आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में ठाकरे गुट की हार की पृष्ठभूमि में, इन दोनों रैलियों को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. दोनों नेताओं के अपने-अपने भाषणों में एक-दूसरे पर तीखे हमले करने की पूरी संभावना है. यह भी पढ़े: Mumbai Traffic Advisory: दादर शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को शिवसेना UBT की दशहरा रैली, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी; जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद

बाल ठाकरे ने शुरू की थी यह पारंपरिक रैली

शिवसेना की दशहरा रैली की परंपरा 1966 में पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे द्वारा शुरू की गई थी. हालांकि, 2022 में एकनाथ शिंदे द्वारा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत के बाद पार्टी दो हिस्सों में बंट गई, और तब से दोनों गुट अलग-अलग रैलियों का आयोजन कर रहे हैं.

BMC चुनाव को लेकर दोनों के लिए यह रैली अहम

ये रैलियां 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के गुट को मिली हार और मुंबई व महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में होने वाले महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनज़र और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं.

रैली में उद्धव ठाकरे केंद्र को घेर सकते हैं

रैली में उद्धव ठाकरे के केंद्र सरकार और राज्य की बीजेपी नीत सरकार पर हमला बोलने की उम्मीद है। खासकर मराठवाड़ा में किसानों को बाढ़ राहत न मिलने जैसे मुद्दों पर वे सरकार को घेर सकते हैं. साथ ही, वे अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे के साथ संभावित गठबंधन के संकेत भी दे सकते हैं.

सांसद संजय राउत ने शिंदे की रैली को बताया फ्लाप

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की रैली को लेकर कहा, "यह केवल धुआं पैदा करेगी, उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे खुद को बाल ठाकरे के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन "वे दिवंगत नेता को समझ ही नहीं पाए, राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में केवल दो सच्ची दशहरा रैलियां होती हैं , एक नागपुर में आरएसएस की, और दूसरी मुंबई में उद्धव ठाकरे की.