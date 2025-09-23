VIDEO: सड़क नहीं होने से गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, लोगों ने मरीज को चारपाई में लिटाकर पहुंचाया, चित्रकूट जिले के गांव का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@priyarajputlive)

चित्रकूट, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कई गांव ऐसे है जहांपर बारिश के कारण कच्ची सड़कों पर पानी भर जाता है और कीचड़ हो जाता है.अगर इस दौरान किसी की तबियत खराब हो जाएं तो ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसी ही एक घटना चित्रकूट (Chitrakoot) के गांव से सामने आई है. जहांपर एक बुजुर्ग की तबियत खराब हो गई और गांव में पक्की सड़क नहीं होने की वजह से और कीचड़ होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस (Ambulance) ही नहीं पहुंच पाई. जिसके कारण ग्रामीणों ने मरीज को चारपाई पर लिटाकर सड़क तक पहुंचाया. इस घटना का वीडियो सामने आया है.

जिसने उत्तर प्रदेश के गांव के विकास की हालत किस प्रकार है, इसको उजागर कर दिया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Shocking Video: कॉल करने पर भी नहीं आई एम्बुलेंस, नाबालिग ने कबाड़ ढोने वाले रिक्शे में लादकर भाई को पहुंचाया हॉस्पिटल, रायबरेली जिले के ऊंचाहार का वीडियो आया सामने

मरीज को चारपाई पर लिटाकर पहुंचाया सड़क तक

गांव तक नहीं पहुंच पाती एम्बुलेंस

ये घटना पहाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भंभौंर के रुपौली के लोखरिहा पुरवा (Village) की बताई जा रही है.बताया जा रहा है की गांव की हालत काफी खराब है और गांव में पक्की सड़क (Road) नहीं होने कि वजह से इमरजेंसी होने पर मरीजों को इसी तरह से चारपाई पर लिटाकर मुख्य सड़क तक ले जाया जाता है. ग्रामीणों का कहना है की कई बार मरीज हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते.

ग्रामीणों की किसी ने नहीं सुनी फरियाद

ग्रामीणों कहना है की कई बार नेताओं और अधिकारियों से सड़क (Road) बनाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.गांववालों का कहना है कि वे अब भी बदहाल रास्तों और कठिनाइयों से भरा जीवन जीने को मजबूर हैं.