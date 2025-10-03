Delhi Blind Hit-and-Run Case: ब्लाइंड हिट-एंड-रन मामले में 500 सीसीटीवी खंगालने के बाद आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर : दिल्ली (Delhi) में आरकेपुरम थाना पुलिस ने हिट-एंड-रन मामले (Hit-and-Run Case) को सुलझाते हुए आरोपी सत्यवीर सिंह (39) को गिरफ्तार कर लिया है. डेरोली जाट, महेंद्रगढ़ (हरियाणा) निवासी आरोपी की क्षतिग्रस्त मारुति अर्टिगा कार भी बरामद कर ली गई है. यह घटना भीकाजी कामा प्लेस के पास रिंग रोड पर हुई थी. पुलिस के मुताबिक, एक पीसीआर कॉल मिली कि रिंग रोड पर होटल हयात रीजेंसी के पास एक अज्ञात वाहन ने दुर्घटना को अंजाम दिया. एसआई मनीष मीणा और हेड कांस्टेबल योगेश तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां एक क्षतिग्रस्त सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल मिली.

घायल बिजेंद्र कुमार मीणा (43) निवासी दौसा (राजस्थान) को पहले ही एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था. चूंकि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल के निरीक्षण और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज की. मामले की गंभीरता को देखते हुए, इंस्पेक्टर रविंदर कुमार त्यागी, एसएचओ आरके पुरम, के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें एसआई मनीष मीणा, हेड कांस्टेबल योगेश और कांस्टेबल लोकेश शामिल थे. यह भी पढ़ें : राहुल गांधी ने विदेश में बजाज की तारीफ कर अडानी-अंबानी पर साधा निशाना, बीजेपी ने किया पलटवार

इस टीम ने एसीपी बब्बर भान, वसंत विहार, के मार्गदर्शन में काम किया. पुलिस ने रिंग रोड पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से धौला कुआं तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज में एक सफेद मारुति अर्टिगा कार मोटरसाइकिल के पीछे दिखी, लेकिन कम रोशनी के कारण नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं थी.

टीम ने सफदरजंग एन्क्लेव, आर.के. पुरम, मोती बाग, धौला कुआं, महिपालपुर और गुरुग्राम में 500 से अधिक सीसीटीवी और एएनपीआर फुटेज का विश्लेषण किया. आखिरकार, वाहन की पहचान हुई और चालक सत्यवीर सिंह को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में सत्यवीर ने कबूल किया कि वह आईएसबीटी आनंद विहार से यात्रियों को लेकर गुरुग्राम जा रहा था, तभी उसकी कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी. घबराहट में वह मौके से भाग गया. सत्यवीर स्नातक और विवाहित है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. वह दिल्ली-एनसीआर में किराए की कार चलाता है. मामले की जांच जारी है.