Cyclone Ditwah: श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवात ‘दितवाह’ भारत में मचा सकता है तांडव; तमिलनाडु–पुडुचेरी तट के करीब, रेड अलर्ट जारी; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Cyclone Ditwah: श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवात ‘दितवाह’ भारत में तांडव मचा सकता है.चक्रवात ‘दितवाह’ तेजी से उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है. IMD ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले कुछ घंटों में चक्रवात तटों के बेहद करीब से गुजरेगा, जिसके मद्देनजर तमिलनाडु और पुडुचेरी में रेड अलर्ट घोषित किया गया है. कई तटीय क्षेत्रों में मौसम अचानक खराब हो गया है और तेज़ हवाएं चलने लगी हैं.

प्रशासन की अपील

तमिलनाडु–पुडुचेरी में समुद्र का रूख उग्र होता दिखाई दे रहा है. चेन्नई के मरीना बीच से सामने आया वीडियो तेज़ लहरों और हवा की रफ्तार का अंदाज़ा करवाता है. प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से समुद्र से दूर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

चक्रवात ‘दितवाह तमिलनाडु-पुडुचेरी तट के करीब

श्रीलंका में 100 से ज्यादा लोगों की मौत

चक्रवात दितवाह श्रीलंका में भयंकर तबाही मचा दी है. लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों परिवार बाढ़ और भूस्खलन से बेघर हो गए हैं. इस संकट की घड़ी में भारत ने पड़ोसी देश को तुरंत मदद पहुंचाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत भारतीय सेनाओं ने रिकॉर्ड समय में राहत सामग्री और बचाव दल भेज दिए.