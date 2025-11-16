Chirag Paswan on Lalu family: रोहिणी आचार्य मामले में चिराग पासवान बोले, कठिन दौर से गुजर रहा लालू परिवार पार्टी

पटना, 16 नवंबर : बिहार चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने की चर्चा तेज है. इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस हालात में सुधार हो.

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब कोई परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो मैं उनकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरा हूं. चिराग ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपना माना है. मैंने हमेशा तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, रोहिणी और अन्य को अपना भाई और बहन माना है. मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द पारिवारिक चीजें सुलझें. यह भी पढ़ें : Rohini Acharya’s Serious Allegations Against Tejashwi Yadav: गालियां दी, मारने के लिए चप्पल उठाई, मजबूरी में मां-बाप को छोड़ना पड़ा; रोहिणी आचार्य

चिराग पासवान ने कहा कि अगर घर में एकता बनी रहती है तो बाहर कठिन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है. अगर घर में ही कलह होगी तो बाहर की परिस्थितियां काफी कठोर बन जाती हैं. आज जिस दौर से राजद गुजर रही है और उस पर घर में यह कलह, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन दौर से गुजर रहा है.

वहीं नवनिर्वाचित विधायक दीपा मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने पिता के लिए किडनी दान करने वाली बेटी के साथ घर में दुर्व्यवहार हुआ, उसे घर से निकाल दिया गया और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया. अगर परिवार में ही ऐसा व्यवहार हो रहा है तो ऐसे लोगों से समाज के लिए काम करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

मतदाताओं का धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा चुनने और इस क्षेत्र की सेवा और विकास का यह सुनहरा अवसर देने के लिए मैं जनता और एनडीए के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझ पर फिर से भरोसा किया. अब जनता ने अपना विश्वास जताया है और मैं भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने और पूरे दिल से उनकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं.