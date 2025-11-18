तेजस्वी यादव घर संभालें, बिहार संभालने के लिए नीतीश का नेतृत्व की काफी: भाजपा नेता रामकृपाल यादव

(Photo : X)

पटना, 18 नवंबर : बिहार के रोहिणी आचार्य मामले में भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर शब्दबाणों से प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि बिहार संभालने की बात करने वाला घर को नहीं संभाल पाया. भाजपा नेता ने कहा कि तेजस्वी पहले घर को संभाले, बिहार को संभालने के लिए एनडीए सरकार और नीतीश कुमार का नेतृत्व ही काफी है. पटना में आईएएनएस के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव माताओं-बहनों के लिए योजना चलाने की बात कर रहे थे. अगर गलती से ये लोग सत्ता में आ जाते तो महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती.

रोहिणी आचार्य का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि जो अपनी बहन को सम्मान नहीं दे सकता है, जो अपनी बहन के साथ बर्ताव अच्छा नहीं रख सकता है, उससे उम्मीद करना कि वह बिहार को संभाल लेगा, बेमानी है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को इतने वोट मिले हैं कि वे नेता प्रतिपक्ष बन गए, वरना जनता ने उन्हें पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है. जो अपनी बहन को नहीं संभाल सकता, वह बिहार क्या संभालेगा? हारे हुए लोग अब क्या-क्या बोलेंगे.

सेना प्रमुख के बयान पर रामकृपाल यादव ने कहा कि वे बिल्कुल सही कह रहे हैं. आतंकवाद के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है. उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा नेता ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है. अगर राजद के हाथ में सत्ता भूल से भी चली जाती तो सब बर्बाद हो जाता. चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन नेताओं के बयानों पर भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने को कुछ बचा नहीं है, बस विलाप करना ही बाकी है और वे वही कर रहे हैं. उन्होंने संकेत दिया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता में जबरदस्त उत्साह है. पीएम मोदी के स्वागत में भारी भीड़ उमड़ेगी.