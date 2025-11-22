'Neeraj Kumar on Tejashwi Yadav: लज्जा के कारण तेजस्वी यादव घर में कैद, बाहर निकालें राहुल गांधी', जदयू नेता ने किया कटाक्ष

पटना, 22 नवंबर : जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस की रैली और राजद नेता तेजस्वी यादव पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लज्जा के कारण घर के अंदर कैद हो गए हैं. राहुल गांधी को उन्हें अकेलेपन से बाहर निकालना चाहिए. बिहार में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को दिल्ली में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली करेगी. इस पर जदयू नेता नीरज कुमार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी की रैली से किसी को कोई ऐतराज नहीं है. राहुल गांधी को रामलीला मैदान की रैली में यह कबूल करना चाहिए कि एसआईआर का मुद्दा हमने उठाया, जनता ने उसे नकारा. इसलिए अपने नकारापन को रैली के जरिए बताएं और तब मुद्दों को उठाएं."

राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि उन्होंने एक बार बिहार के एक तालाब में डुबकी लगाई थी. अगर वे गंगा में डुबकी लगाते, तो शायद उनके कुछ पाप धुल जाते. हालांकि, उन्होंने डुबकी वहां लगाई, जहां 420 के आरोपी तेजस्वी यादव उनके सहयोगी थे. तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे (तेजस्वी यादव) को उनके पॉलिटिकल अकेलेपन से बाहर निकालें. तेजस्वी यादव को घर से निकालें. वे लज्जा के कारण घर के अंदर कैद हैं. वे सिर्फ खिड़की से देख रहे हैं." यह भी पढ़ें : Jammu Airport: जम्मू एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बहु-एजेंसी मॉक ड्रिल, आपातकाल में समन्वय और तैयारी का आकलन

इस दौरान, जदयू नेता नीरज कुमार ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की टिप्पणी पर भी जवाब दिया, जिन्होंने मुर्शिदाबाद में 'नई बाबरी मस्जिद' बनाने की घोषणा की. नीरज कुमार ने कहा, "यह हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है जिसने पूरे देश में टेंशन पैदा किया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया गया है और मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई है. इस बदलते समय में, सभी धार्मिक समुदायों ने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है. इसलिए, मीडिया की हेडलाइन पाने के लिए कोई भी कमेंट कर सकता है, लेकिन जनता की नजर में, ऐसी बातें आपकी छवि खराब करेंगी."