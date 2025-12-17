Lapata Ki Talaash: बिहार की सियासत गरमाई, BJP ने लालू के छोटे बेटे को लेकर लगाए पोस्टर, लिखा- 'लापता की तलाश! नाम तेजस्वी यादव, पहचान 9वीं फेल’

(Photo Credits BJP Twitter)

Lapata Ki Talaash: बिहार में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बिहार इकाई ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हुए एक विवादित पोस्टर जारी किया है. इस पोस्टर का शीर्षक ‘लापता की तलाश’ रखा गया है, जिसे बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया.

तेजस्वी यादव का बीजेपी ने जारी किया पोस्टर

पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ तंज कसते हुए लिखा गया है कि वह “आखिरी बार मीडिया से मुंह छिपाते हुए भागते हुए देखे गए.” पोस्टर में उनके बारे में विवरण भी दिया गया है. जिसमें लिखा गया है. नाम: तेजस्वी यादव, पहचान: 9वीं फेल, आखिरी बार देखे गए: मीडिया से बचते हुए. यह भी पढ़े: भगवाधारियों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मंदिर के बाहर लगे पोस्टर

बीजेपी का पोस्ट:

सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी यादव 2 दिसंबर की शाम पटना से दिल्ली रवाना हुए थे और उसके बाद से बिहार नहीं लौटे हैं. खबरों की मानें तो वह इस समय अपने परिवार के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं और नए साल के बाद ही पटना लौट सकते हैं.

तेजस्वी यादव 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र में भी लगातार गैरहाजिर रहे. वह 1 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह और दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में मौजूद थे, लेकिन तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान अनुपस्थित रहे। इसके बाद वे दिल्ली चले गए.

बीजेपी का आरोप

बीजेपी ने उनकी इस अनुपस्थिति को लेकर तीखा हमला बोला है. पार्टी नेताओं का कहना है कि एक अहम समय में नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा और राज्य से गायब रहना गैर-जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है. बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं.

बिहार चुनाव में RJD को सिर्फ 25 सीटें मिलीं

हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को महज 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, जबकि एनडीए ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई. बीजेपी का दावा है कि चुनावी नतीजों से असहज होकर ही तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं.