Bihar Next CM: नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री! प्रदेश में नई सरकार बनाने की कवायद तेज

(Photo Credits ANI)

Bihar Next CM: बिहार चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिलने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है. एनडीए के शीर्ष नेताओं की एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं. जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी (आर), HAM और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता भी लगातार चर्चा में शामिल हैं. माना जा रहा है कि नई सरकार में छोटे दलों के नेताओं को भी मंत्री पद मिलने की संभावना है. राज्य में एनडीए ने भले ही जेडीयू से बीजेपी को कुछ ज्यादा सीटें मिली हैं. लेकिन आगामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे.

नीतीश कुमार जल्द ही देंगे इस्तीफा

सूत्रों के अनुसार, सरकार गठन की प्रक्रिया के तहत नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेंगे. इसके बाद उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद शपथ ग्रहण कराया जाएगा. शपथ ग्रहण राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान द्वारा होगा. यह भी पढ़े: Jan Suraaj in Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 में क्यों फेल हुए प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी ने कहां की गलती? जानें हार की बड़ी वजहें

शपथ ग्रहण की संभावना अगले हफ्ते रविवार से पहले!

चुनाव परिणाम की बात करें तो, बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 242 सीटों में से 200 से अधिक सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. वहीं, महागठबंधन 50 से भी कम सीटों तक सिमट गया है. बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है, जिसे एनडीए ने आसानी से पार कर लिया है.