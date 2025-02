VIDEO: केंद्रीय मंत्री रवींत सिंह बिट्टू पंजाब के CM भगवंत मान से मिलने पहुंचे, हाउस के बाहर रोके जाने पर पुलिस वालों से हुई जमकर नोकझोक

Argument Erupts Between Bittu and Police: केंद्रीय मंत्री रवींत सिंह बिट्टू पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से चंडीगढ़ उनके सरकारी आवास पर बुधवार को मिलने पहुंचे. लेकिन उन्हें सीएम के बंगले के बाहर ही पुलिस ने रोक लिया, जिससे पुलिस और उनके बीच नोकझोंक हो गई. केंद्रीय मंत्री चाहते थे कि वे सीएम आवास में दाखिल होकर मुख्यमंत्री से मिलें, लेकिन पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही थी, जिससे वे भड़क गए। रवींत सिंह बिट्टू ने कहा कि यदि पुलिस उन्हें डिटेन करना चाहती है तो कर सकती है. पुलिस और केंद्रीय मंत्री रवींत सिंह बिट्टू के बीच बहस का वीडियो भी सामने आया है

पुलिस और केंद्रीय मंत्री रवींत सिंह बिट्टू के बीच बहस का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री और पुलिस के बीच बहस हो रही है.केंद्रीय मंत्री बिट्टू सीएम आवास में जाने की जिद पर अड़े थे, वहीं पुलिस भी ठान चुकी थी कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा. यह भी पढ़े: VIDEO: पुलिस की दादागिरी! चालान के दौरान युवक से जमकर मारपीट, पीटते हुए ले गई थाने, शिवपुरी का वीडियो देखकर लोगों को आया गुस्सा

#WATCH | Chandigarh: An argument broke out between Union Minister Ravneet Singh Bittu and police when he reached the CM house to meet Punjab CM Bhagwant Mann earlier today pic.twitter.com/fPUQW92qPd

— ANI (@ANI) February 19, 2025