Prayagraj News: विधायक पूजा पाल की दूसरी शादी का सच क्या है? सपा समर्थक कर रहे जमकर ट्रोल, लगा रहे हैं गंभीर आरोप (Watch Video)

MLA Pooja Pal Second Marriage Controversy: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) से निष्कासित विधायक और दिवंगत राजू पाल (Raju Pal) की पत्नी पूजा पाल को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. सपा समर्थक (SP Supporter) उनकी दूसरी शादी को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. हाल ही में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत और गरमा गई है. इस बीच, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पूजा पाल का कहना है कि उनकी दूसरी शादी कोई साधारण रिश्ता नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश का हिस्सा था.

सपा से निष्कासित MLA पूजा पाल का बड़ा खुलासा

कुछ लोग है जो हमेशा मेरे निजी जीवन पर टिपण्णी करते है लिखते रहते हैं और अगर लिखते भी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये लोग सही बाते लिखे क्योंकि मैंने इनके ही पार्टी से चुनाव लड़ा उनके मुखिया को सब पता है उनके कुछ नेतागण हैं उनको पता है कि सन 2017 में मै चुनाव हारी और यह मौका… — पूजा पाल (@poojaplofficial) August 17, 2025

राजू पाल को कमजोर कर दिया गया था: पूजा पाल

पूजा पाल ने लगाए गंभीर आरोप

उनका आरोप है कि इस पूरे खेल में उनके अपने परिवार के लोग भी शामिल थे. उन्होंने लिखा कि जब वह 2017 में चुनाव हार गईं, तो अतीक अहमद (Ateeq Ahmed) और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर उन्हें राजनीति से हाशिये पर धकेलने की योजना बनाई.

दूसरी शादी को साजिश बताया

पूजा पाल ने कहा कि राजू पाल हत्याकांड (Raju Pal Murder Case) की पैरवी रोकने के लिए उनके खिलाफ एक सुनियोजित साजिश रची गई. राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे परिवार के लोगों ने उन्हें दूसरी शादी के लिए तैयार किया. बाद में जब सच्चाई सामने आई, तो पूजा को पता चला कि यह सब अतीक अहमद को बचाने और केस को कमजोर करने की एक साजिश थी.

अतीक के खिलाफ केस खत्म करने का दबाव

उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद उन पर अतीक अहमद के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव बनाया गया. परिवार और कुछ नेताओं का मानना था कि अगर पूजा राजनीति से दूर रहेंगी, तो अतीक की राह आसान हो जाएगी. लेकिन पूजा ने साफ कर दिया कि वह अपने इरादे से पीछे नहीं हटेंगी. इसके बाद उन्होंने अपनी शादी खत्म करने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की.

छवि खराब करने का आरोप

पूजा पाल ने सोशल मीडिया पोस्ट (Social Media Posts) में यह भी लिखा कि उनकी छवि खराब करने की लगातार कोशिश की गई. विधानसभा में सच बोलने के बावजूद उन्हें राजनीतिक साजिशों का सामना करना पड़ा. उनका कहना है कि जनता अब भी उनके साथ है और इसीलिए विरोधी ताकतें उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं.

पार्टी से निष्कासन और राजनीतिक हलचल

बता दें कि हाल ही में विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना पूजा पाल को भारी पड़ गया. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया. इसके बाद पूजा ने सीएम योगी (CM Yogi) से मुलाकात की और अब उनके खुलासे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूजा पाल के ये दावे न सिर्फ सपा के भीतर, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बना सकते हैं.