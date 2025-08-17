BNS Section 115 Rights: अगर कोई पुलिसवाला आपको बिना वजह थप्पड़ मार दे, तो क्या करें? जानें अपने अधिकारों और सजा के बारे में

(Photo Credits AI)

BNS Section 115 Rights: कभी-कभी हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि किसी पुलिसकर्मी ने बिना वजह के लोगों पर हाथ उठाया या उन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर (Third Degree Torture) दिया. लेकिन जानकारी के अभाव और कार्रवाई के डर से हम चुप रहते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कानून के मुताबिक ऐसा करना अपराध है. भारतीय कानून (Indian Law) के बीएनएस एक्ट की धारा 115 के तहत कोई भी पुलिसकर्मी बिना किसी वजह के आपको ना थप्पड़ मार सकता है ना ही आपसे मारपीट कर सकता है. अगर कोई ऐसा करता है, तो उसे 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

ये भी पढें: Delhi Traffics Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रोहिणी में पीएम मोदी के हाईवे परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की

आप क्या कर सकते हैं?

1. FIR दर्ज कराएं: सबसे पहले, उस पुलिसकर्मी के खिलाफ नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं. यह पहला और सबसे जरूरी कदम है.

2. पुलिस हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें: तुरंत मदद के लिए 100 या 112 पर कॉल करें. ये कॉल रिकॉर्ड की जाती हैं और भविष्य में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं.

3. उच्च अधिकारी को शिकायत: अगर पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करने से इनकार करता है, तो जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिदेशक या मानवाधिकार आयोग को लिखित शिकायत करें.

4. कोर्ट में याचिका: अगर जरूरी हो तो दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करें.

कानून सबके लिए बराबर है

याद रखें, कानून सबके लिए समान है. कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि पुलिसवाला भी, आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता. डरने की जरूरत नहीं है और न ही चुप बैठने की. अपने अधिकारों के लिए कदम उठाना ही सही रास्ता है.

साथ ही, अपने आस-पास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें ताकि कोई भी उनके साथ हुए गलत व्यवहार को नजरअंदाज न करे.