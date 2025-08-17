Delhi Traffics Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रोहिणी में पीएम मोदी के हाईवे परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की
(Photo Credits ANI)

नई दिल्ली, 17 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रोहिणी में लगभग 11 हजार करोड़ रुपए की दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं. इसे मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को एक्स पर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे रोहिणी और पीरागढ़ी के पास टिकरी बॉर्डर की सड़कों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक जाने से बचें, क्योंकि इस दौरान वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी. पुलिस ने बताया कि अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2), रोहतक रोड (पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी) और इससे जुड़ी सभी सड़कें दिनभर बंद रहेंगी.

भगवान महावीर रोड और इसके आसपास की सड़कों जैसे बवाना रोड, कांझावाला रोड, कांझावाला लिंक रोड और बादशाह दहिया मार्ग पर भी इस आयोजन के कारण असर पड़ेगा. एडवाइजरी में कहा गया कि रोहतक रोड पर टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी और पीरागढ़ी से टीकरी बॉर्डर तक कमर्शियल वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. कमर्शियल वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों में टीकरी बॉर्डर, घेवरा मोड़, मुंडका रेड लाइट, नांगलोई चौक, बक्करवाला मोड़, बहादुरगढ़ फ्लाईओवर टोल के नीचे झारोडा रोड और झारोडा नाला (फ्लाईओवर के नीचे), बहादुरगढ़ से यूईआर-2 शामिल हैं. यह भी पढ़ें : Delhi Shocker: शर्मनाक! दिल्ली में बेटे ने 65 साल की मां के साथ 2 बार किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

रोहिणी में पीएम मोदी के हाईवे प्रोजेक्ट उद्घाटन के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. रिंग रोड से रोहिणी की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी जाने वालों के लिए, पुलिस ने रोहतक रोड से बचने और पीरागढ़ी पहुंचने के लिए झारोदा-नजफगढ़-नांगलोई रोड से वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी है रोहिणी के स्थानीय निवासियों को केएन काटजू मार्ग, रोहिणी जेल मार्ग और अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आगे कहा, "यात्री अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें. टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी और रोहिणी की ओर जाने वाले या वहां से आने वाले लोग 17 अगस्त को मेट्रो का उपयोग कर सकते हैं." बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 के अलीपुर-दिचाऊं कलां खंड का उद्घाटन करेंगे. लगभग 11 हजार करोड़ रुपए की लागत से बने ये प्रोजेक्ट दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे, यात्रा का समय कम करेंगे और ट्रैफिक जाम को कम करेंगे.