DPS School Bomb Threat: दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस-बम निरोधी दस्ता मौके पर, सर्च ऑपरेशन जारी

Delhi Public School Bomb Threat: दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका को सोमवार 18 अगस्त को सुबह-सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली हैं. जिसके बाद पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया. क्योंकि सुभ सुबह बच्चे स्कूल पहुंच ही रहे थे. इस बीच स्कूल में बम होने की धमकी मिली हैं. जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिलने के बाद मौके पर पहुंचने के बाद एहतियातन स्कूल परिसर को खाली करवा लिया. फिलहाल पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन जारी हैं.

दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी

पुलिस और बम निरोधक दस्ता के साथ ही दिल्ली फायर सर्विस भी राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है. इस घटनाक्रम के बाद स्कूल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है. प्रशासन ने छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजने के निर्देश दिए हैं. यह भी पढ़े: Delhi School Bomb Threat: दिल्ली पब्लिक स्कूल में सुबह-सुबह बम की धमकी से मचा हड़कंप, तलाश जारी

DPS को बम से उड़ाने की धमकी

Delhi Public School (DPS) Dwarka received a bomb threat call today. Authorities have evacuated the school premises as a precautionary measure. Police and bomb disposal squads have been called to the spot for search: Delhi Fire Service — ANI (@ANI) August 18, 2025

इससे पहले भी मिल चुकी है धमकी

बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम की धमकी मिल चुकी हैं. लेकिन राहत वाली बात थी कि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. लेकिन दिल्ली में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही हैं. उन धमकी को लेकर बच्चों के अभिभावक डरे हुए हैं.