'ऑपरेशन सिंदूर' से दिखी तीनों सेनाओं की ताकत, CDS जनरल अनिल चौहान ने की तारीफ

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' की शानदार सफलता यह दिखाती है कि भारत की तीनों सेनाएं - थल सेना, नौसेना और वायु सेना - कितने बेहतरीन तालमेल और एकजुटता के साथ काम करती हैं.
यह बात उन्होंने सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (CDM) के एक कार्यक्रम में कही, जहाँ वे वरिष्ठ अधिकारियों और 21वें हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स के प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे.
सेनाओं को मिलकर काम करना होगा
जनरल चौहान ने सशस्त्र बलों में एकजुटता और एकीकरण (Jointness & Integration) के महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तीनों सेनाओं का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने आधुनिक तकनीक से लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का ज़िक्र करते हुए कहा कि हमें अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और सेना में हो रहे बदलावों को गहराई से समझना होगा.
देश की रक्षा संरचना और भविष्य की योजनाएं
CDS ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना और उच्च रक्षा प्रबंधन' विषय पर एक ज्ञानवर्धक भाषण दिया. उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा संगठन कैसे विकसित हुआ है और आज यह कैसे काम करता है. उन्होंने सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs) की उपलब्धियों और देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने वाली समितियों के कामकाज पर प्रकाश डाला.
उन्होंने सेना में संगठनात्मक सुधारों और 'थिएटर कमांड' बनाने की योजना के बारे में भी बताया. थिएटर कमांड का लक्ष्य तीनों सेनाओं की क्षमताओं को एक साथ लाकर एक एकीकृत कमान के तहत काम करना है ताकि सैन्य अभियान और असरदार हो सकें.
लॉजिस्टिक्स को मज़बूत करने के लिए नई गाइडबुक जारी
इस कार्यक्रम के दौरान, जनरल चौहान ने 'एकीकृत लॉजिस्टिक्स के लिए संयुक्त प्राइमर' (Joint Primer for Integrated Logistics) नाम की एक गाइडबुक भी जारी की. उन्होंने कहा, "लॉजिस्टिक्स (सेना के लिए सामान, हथियार और रसद की सप्लाई) किसी भी सैन्य अभियान की रीढ़ होती है."
यह गाइडबुक तीनों सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक्स के तालमेल को बेहतर बनाने में मदद करेगी. इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स सिस्टम को आधुनिक बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि हमारी सेना हर चुनौती के लिए हमेशा पूरी तरह से तैयार रहे.
पर्यावरण के लिए एक अच्छी पहल
CDS ने कॉलेज कैंपस में 'स्मार्ट बाइक' सुविधा का भी उद्घाटन किया. यह एक पर्यावरण-अनुकूल पहल है, जिसके तहत कैंपस में मौजूद कर्मियों को आने-जाने के लिए ई-साइकिलें (e-bicycles) मिलेंगी. इस कदम से कार्बन फुटप्रिंट कम करने और एक स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (CDM) भारत का एक प्रमुख त्रि-सेवा संस्थान है, जो सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को भविष्य में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करता है.