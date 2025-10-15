BSNL Diwali Offer: बीएसएनएल ने लॉन्च किया दिवाली स्पेशल प्लान, फ्री मिलेगी महीनेभर की सर्विस

BSNL

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) भारत की अग्रणी सरकारी दूरसंचार प्रदाता कंपनी है. इसने दिवाली के अवसर पर नए ग्राहकों को एक महीने की अवधि के लिए केवल एक रुपए के टोकन शुल्क पर 4जी मोबाइल सेवाएं देने की पेशकश की है. यह दिवाली बोनान्ज़ा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा.

उपरोक्त प्रस्ताव की घोषणा करते हुए बीएसएनएल के सीएमडी श्री ए. रॉबर्ट जे. रवि ने कहा, बीएसएनएल ने हाल ही में देश भर में मेक-इन-इंडिया, अत्याधुनिक 4जी मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है. दिवाली बोनान्ज़ा प्लान पहले 30 दिनों के लिए बिल्कुल मुफ़्त सेवा शुल्क ग्राहकों को हमारे स्वदेशी रूप से विकसित 4जी नेटवर्क का अनुभव करने का गौरवपूर्ण अवसर प्रदान करता है. हमें विश्वास है कि सेवा की गुणवत्ता, कवरेज और बीएसएनएल ब्रांड से जुड़ा विश्वास ग्राहकों को मुफ़्त 30 दिनों की अवधि से भी आगे तक हमारे साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा.

योजना लाभ (दिवाली बोनान्ज़ा योजना):

असीमित वॉयस कॉल (योजना नियम व शर्तों के अनुसार)

2 जीबी/दिन हाई-स्पीड डेटा

100 एसएमएस/दिन

निःशुल्क सिम (दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी)

दिवाली बोनान्ज़ा योजना कैसे प्राप्त करें?

निकटतम बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएं (वैध केवाईसी दस्तावेज साथ रखें).

दिवाली बोनान्ज़ा प्लान (₹1 एक्टिवेशन) का अनुरोध करें; केवाईसी पूरा करें और अपना निःशुल्क सिम प्राप्त करें. सिम डालें और उसे सक्रिय करने की प्रक्रिया निर्देशानुसार पूरी करें; आपके 30-दिन के निःशुल्क लाभ सक्रियण की तिथि से शुरू हो जाएंगे. सहायता के लिए 1800-180-1503 पर कॉल करें या bsnl.co.in पर जाएं.