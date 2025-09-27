BSNL का 4जी स्टैक भारत की निर्भरता से आत्मनिर्भरता की यात्रा को दर्शाता है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला (Photo : X)

नई दिल्ली, 27 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को कहा कि BSNL का 4जी स्टैक स्वदेशी भावना का प्रतीक है. वे ओडिशा के झारसुगुड़ा से भारत के पूरी तरह स्वदेशी 4जी स्टैक और 97,500 से अधिक बीएसएनएल टावरों का उद्घाटन करने वाले हैं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट का जवाब देते हुए, पीएम मोदी ने कहा, "केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि बीएसएनएल का 4जी स्टैक स्वदेशी भावना का प्रतीक है."

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "92,000 से अधिक साइटों के माध्यम से 22 मिलियन भारतीयों को जोड़ने वाला यह स्टैक भारत की निर्भरता से आत्मनिर्भरता की यात्रा को दर्शाता है, जो रोजगार, निर्यात, आर्थिक पुनरुद्धार को बढ़ावा देता है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है." भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर और बीएसएनएल के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, पीएम मोदी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात और बिहार में भारत के पूरी तरह स्वदेशी 4जी स्टैक और 97,500 से अधिक स्वदेशी बीएसएनएल टावरों का उद्घाटन करेंगे. यह भी पढ़ें : ठाणे: खराब सड़कों पर एकनाथ शिंदे का बड़ा एक्शन, शिकायत मिलते ही MSRDC अफसर सस्पेंड, MD भी हटाए गए

केंद्रीय मंत्री सिंधिया के अनुसार, ये पहलें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी छलांग हैं, जो भारत को दूरसंचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती हैं. पीएम मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं में दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं. इस अवसर पर मोदी जनता को संबोधित भी करेंगे. केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि यह पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प का ही परिणाम है कि आज भारत ने सिर्फ 22 महीनों में एक स्वदेशी 4जी स्टैक विकसित कर लिया है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "बीएसएनएल की यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी दिखाती है कि भारत अब केवल सेवाएं देने के साथ-साथ टेक्नोलॉजी भी विकसित करने में सक्षम है और एक ग्लोबल टेलीकॉम लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.” केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया फंड के तहत भारत के 100 प्रतिशत 4जी नेटवर्क का भी शुभारंभ करेंगे. एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत लगभग 29,000 से 30,000 गांवों को इससे जोड़ा जाएगा.