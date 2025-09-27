ठाणे: एकनाथ शिंदे का बड़ा एक्शन, खराब सड़क की शिकायत पर MSRDC अफसर सस्पेंड, ट्रैफिक समस्या सुलझाने के लिए AI का होगा इस्तेमाल
(Photo Credits ANI)

मुंबई: शुक्रवार को ठाणे में एक सरकारी बैठक में ज़बरदस्त हंगामा हो गया. बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी पार्टियों के विधायक मौजूद थे. मुद्दा था ठाणे और मुंबई के आसपास के इलाकों में खराब सड़कें और भयानक ट्रैफिक जाम. विधायकों ने आरोप लगाया कि नेताओं और अफसरों की साठगांठ की वजह से सड़कों का ये हाल है.

बहस इतनी बढ़ गई कि बैठक की अध्यक्षता कर रहे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दखल देना पड़ा. उन्होंने गुस्से में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के संबंधित अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दे दिया.

शिंदे ने कहा, "ऐसे अफसरों और उनके खराब काम की वजह से हमें जनता का गुस्सा झेलना पड़ता है. उस अधिकारी को सस्पेंड करो. हम अच्छे काम की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

क्या था पूरा मामला?

ठाणे जिला योजना और विकास समिति की बैठक चल रही थी. इसमें एनसीपी (शरद पवार गुट) के सांसद सुरेश म्हात्रे और बीजेपी विधायक किसन कथोरे ने भिवंडी से वडपे तक की सड़क की खस्ता हालत का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सड़क की देखरेख करने वाली एजेंसी MSRDC के अधिकारियों और कुछ नेताओं के बीच साठगांठ है. इस बात पर उनकी शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के से तीखी बहस हो गई.

बीजेपी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायकों ने भी खराब सड़कों, पानी की सप्लाई और ट्रैफिक की समस्या पर अपनी नाराज़गी जताई. माहौल गरमाता देख शिंदे ने तुरंत एक्शन लिया और जिम्मेदार अफसर को सस्पेंड करने का आदेश दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ.

ट्रैफिक समस्या के लिए बनेगी एक्सपर्ट कमेटी

शिंदे ने यह भी ऐलान किया कि ठाणे और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी. इसकी जिम्मेदारी MMRDA को दी गई है. यह कमेटी AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रैफिक का अध्ययन करेगी और जल्द से जल्द समस्या को हल करने के उपाय बताएगी.

पानी सप्लाई विभाग में भी एक अफसर पर गिरी गाज

बैठक में एक और बड़ा मुद्दा उठा. विधायकों ने शिकायत की कि पानी सप्लाई करने वाली एक सरकारी संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) एक जूनियर इंजीनियर, संकेत घरात को बना दिया गया है, जो इस पद के काबिल नहीं हैं. एसपी विधायक रईस शेख और बीजेपी विधायक संजय केलकर ने कहा कि घरात की वजह से पूरे इलाके में पानी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है.

यह शिकायत सुनने के बाद, शिंदे ने संकेत घरात को भी एमडी पद से हटाने का आदेश दिया और कहा कि जल्द ही किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा.