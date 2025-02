BPSC Re-Exam: बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर खान सर का विरोध प्रदर्शन जारी, कहा- 'हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं जितना जल्दी हो सके सरकार दोबारा एग्जाम कराए'

बिहार, 19 फरवरी: बीपीएससी (Bihar Public Service Commission) परीक्षा में धांधली मामले में खान सर का विरोध प्रदर्शन जारी है. उनका कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है और हमारे पास इसका सबूत है. इसलिए सरकार जल्द से जल्द फिर से परीक्षा करवाए. शिक्षक और यूट्यूबर खान सर कहते हैं, "हमारी मांगें सीएम तक पहुंच गई हैं और हम जीत के बहुत करीब हैं. हम इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि BPSC सबूत नष्ट न करे और उन पर दबाव बना रहे. हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और दोबारा परीक्षा होगी. यह हमारा विरोध 2.0 है और हम किसी भी राजनेता को अपने विरोध में शामिल नहीं होने देंगे.

मैंने सैकड़ों उम्मीदवारों के खिलाफ मामलों की पैरवी करने का फैसला किया है. मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन उनके पास पहले से ही इतने मामले हैं कि वे हमारे मामले को लंबित कर सकते हैं. अगर सरकार चाहती है कि चीजें उनके हिसाब से हों तो उसे तुरंत दोबारा परीक्षा का आदेश देना चाहिए. अन्यथा, वे (सरकार) नाराज उम्मीदवारों से निपटने में सक्षम नहीं होंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और मैं सभी उम्मीदवारों से यह वादा करता हूं."

#WATCH | Patna, Bihar | Educator and YouTuber Khan Sir says, "Our demands have reached the CM, and we are very close to victory. We are protesting so that BPSC does not destroy evidence and they remain under pressure. We have adequate proof, and a re-exam will be held... This is… pic.twitter.com/pR3KgZ7IAh

